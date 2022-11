Mariah Carey abrirá el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s

Mariah Carey aparecerá en el desfile número 96 del Día de Acción de Gracias de Macy’s el 24 de noviembre, en la ciudad de Nueva York.

Carey subirá al escenario alrededor del mediodía para interpretar su clásico “All I Want for Christmas Is You” y ha calificado este evento como un “sueño hecho realidad”.

“¡El sueño de mi infancia se está haciendo realidad! ¡Voy a abrir para el único Papá Noel en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s de este año!“, escribió en Instagram cuando anunció la noticia.

La alineación de artistas de este año incluye presentaciones de Gloria Estefan, Paula Abdul, Big Time Rush, Jimmy Fallon and The Roots, Fitz and the Tantrums, Mario Lopez and family, Ziggy Marley, Sean Paul, Kirk Franklin y Jordin Sparks, entre otros.

Asimismo, la creadora de éxitos como “Always Be My Baby”, encabezará también el concierto del Madison Square Garden ‘Mariah Carey: Merry Christmas to All’, así como otros cuatro espectáculos y explicó que ella siempre establece “reglas” en torno a la Navidad.

“Cuando no estoy en el escenario y estoy en modo de vacaciones, hay reglas que establezco. No me importa quién sea, los niños, si tengo invitados, lo que sea, nadie puede jugar o ver cualquier cosa que no sea algo relacionado con la Navidad. Estoy tratando de hacer estos programas lo más mágicos posible”, aseguró.

¿Cómo ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2022?

La celebración anual por las calles de la ciudad de Nueva York regresa por 96 años consecutivos este 24 de noviembre y será televisado por NBC de 9 a.m. a 12 p.m. en todas las zonas horarias, o también podrá verse por los servicios de transmisión de NBC, como Peacock y Hulu + Live TV.

El desfile contará con cuatro nuevos globos gigantes de personajes entre los 27 que pasarán por encima de la ruta del desfile. Los espectadores a lo largo de la ruta y en la televisión también disfrutarán de las elaboradas carrozas habituales, 31 en total en 2022, junto con 12 bandas de música y una gran cantidad de payasos. View this post on Instagram A post shared by Macy's (@macys)

