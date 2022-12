Nick Cannon da la bienvenida a su hijo número 12

El rapero y productor estadounidense Nick Cannon le dio la bienvenida a su hijo número 12, con la modelo Alyssa Scott.

El anuncio del nacimiento fue lanzado por la modelo a través de un posteo en Instagram, donde dio a conocer que el hecho se registró el pasado 14 de diciembre.

“Diciembre 14 de 2022. Nuestras vidas han cambiado para siempre”, escribió la modelo en la descripción.

Scott compartió que ella y Nick Cannon dieron a luz a una niña. Además, presumió del momento en video donde se muestra al rapero recibiendo a la bebé.

"Recordaré el sonido de la voz de Nicks diciendo "es una niña" y la mirada asombro a través de su cara. Recordaré el sonido de ella llorando con su primer aliento y sintiendo su latido contra el mío. Mi dulce niña, ¡¡tengo mi regalo!! ¡Te queremos Halo Marie Cannon!", se lee en la descripción del posteo.

Marie Cannon es la segunda hija del también actor con Alyssa. La familia del comediante comenzó a crecer tras el nacimiento de los gemelos con Mariah Carey en 2011.