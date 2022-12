Camilo y Evaluna estarían en crisis matrimonial y el público dice de todo

Camilo y Evaluna Montaner estarían atravesando una supuesta crisis matrimonial al cierre del año 2022. La pareja que hace unos meses se estrenó como padres de una niña, Índigo, estaría envuelta en esta situación debido a constantes y fuertes peleas.

Se dice que el eje del conflicto es que Camilo es amante del orden, mientras que Evaluna no sería tan ordenada con sus cosas.

Los usuarios de las redes sociales han manifestado sus opiniones acerca de la supuesta situación que atraviesan Camilo y Evaluna en su matrimonio y han dicho de todo, incluso que todo se debe al ‘exceso de empalagamiento’. Estos son algunos de esos mensajes:

“Normal como toda pareja”, “Exceso de empalagamiento…”, “Mucha miel les empalagó”, “Como si no hubiese cosas más importantes y serias en este momento”, “Siempre me ha parecido una pareja muy showsera. No me extrañaría que éste fuera un show más porque ya aburre esa familia”, “Mucha sobadera, mucha exposición de amor eterno, mucha calentura aquí termina. Ella es muy joven para altas responsabilidades” y “Deben estar necesitando algo de publicidad eso es todo jaja, en serio a quién le importa” son algunos de los comentarios de los internautas.

La relación de Camilo y Evaluna ha sido una de las favoritas de muchos usuarios de las redes sociales debido a que ellos comparten mucho de lo que viven en su día a día con sus fanáticos y por la manera en la que se demuestran amor.

Hace pocos días, antes de Navidad, ellos compartieron un video en el que se les ve compartiendo un momento repleto de risas, pues Evaluna se dedicó a hacer natilla colombiana siguiendo un tutorial en Youtube. “Evaluna se puso la 10”, dijo Camilo en el video grabado desde la cocina de su casa. View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

