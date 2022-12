Desde Aspen, Khloë Terae posa con un traje para esquiar y presume sacando el trasero, para las fotos

Foto: Daniel Boczarski/Getty Images for blu

La quinta fotografía del album que Khloë Terae posteó en Instagram desde Aspen está dando de qué hablar. La sexy modelo canadiense aparece en ésta sacando el trasero mientras se preparara para una sesión de esquí.

Terae cambió la playa el sol y la arena por la nieve de Aspen y al parecer se la está pasando bomba junto a sus mejores amigas. Eso sí, gracias a esta publicación de la rubia nos hemos podido dar cuenta de que su color favorito es sin lugar a dudas el rosado, ¿por qué?, bueno, es que hasta las botas para esquiar son tan rosadas como el resto del conjunto que lució para esta tarde sobre la nieve.

Pero hay que agregar que aún cuando muchos aplauden sus poses en la nieve, otros la preferirían debajo del árbol de Navidad con el conjunto de lencería en rojo que llevaba hace unos días atrás. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

Gracias a estos viajes y fotografías nos hemos podido dar cuenta que Terae se ha convertido en muy buena amiga de Hofit Golan, con quien suele compartir en estos maravillosos viajes alrededor del mundo. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

Lee más de Khloë Terae aquí:

Cámara capta el hilito dental de Khloë Terae que se pierde desde abajo

Khloë Terae mostraba su trasero con un hilito nude cuando se pegó tremendo sentón: cayó sobre unas rocas lisas en la playa

Khloë Terae, la bomba ardiente de Canadá, se toma una copa de champán sin ropa interior