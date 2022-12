Jomari Goyso causa preocupación al aparecer en la cama de un hospital: “Estaré bien”

Desde la cama de un hospital y con una pierna vendada apareció Jomari Goyso, el especialista en moda y belleza, y causó preocupación en sus seguidores de Instagram.

Sin dar explicaciones de lo que había pasado el español escribió un pequeño texto para decir a todas aquellas personas que se preocuparon por él, que pronto estará bien. “Uno planea y Dios decide!! Ya pasó lo difícil! TRANQUILOS ESTARÉ BIEN! Todo está bien!! Les deseo el mejor fin de año del mundo!!! ¡¡En familia!! Yo lo haré también!!”, dijo el español en ese mensaje.

En la sección de comentarios fueron muchos los que preguntaron qué le había pasado a Goyso. Carolina ‘La Venenosa’ Sandoval, Toni Costa, Elyangelica González, Julián Gil y Marjorie de Sousa son algunas de las personalidades que también expresaron su preocupación y deseos de pronta recuperación para el español.

Toni Costa: “No se que te pasó pero deseo que te recuperes cuanto antes, un fuerte abrazo”.

Carolina Sandoval: “Qué?????? estoy que me voy a cuidarte”.

Elyangelica González: “Qué te pasó mi Joma. Te quiero. Dios te cuide”.

En una publicación previa a Goyso se le ve montando a su querido caballo ‘Dorado Goyso’ por un lindo paisaje natural en su natal España. “Mis ángeles de la guarda!!! de niño iba al campo en la mula de mi abuelo! Ahora los visito a caballo!!! Para no perder la tradición! Amen!!”, dijo el especialista en moda y belleza al publicar ese video.

Por ese video varias personas han insinuado que lo que le pasó a Jomari Goyso sería que se cayó de su caballo. “Yo me imaginé que te iba a caer del caballo porque llegaste no dejaste descansar el caballo, se molestó y te tumbo espero que estés mejor”, dijo uno de sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Jomari Goyso (@jomarigoyso)

