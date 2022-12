Lucía Méndez quiere a Eiza González como protagonista de su bioserie

Algunas celebridades son tan controversiales o queridas que la audiencia quiere saber todo lo que les sucede y ver sus historias retratadas en la televisión se ha vuelto muy entretenido.

Lucía Méndez, en más de una ocasión, ha revelado sus deseos de lanzar su bioserie, esto para compartir algunos detalles de su vida que hasta el momento se mantienen en secreto.

Así es, Lucía pondría al descubierto aspectos hasta ahora desconocidos de su camino hacia la fama y todos los obstáculos que debió enfrentar, y ya tiene claro que quiere a Eiza González para que sea ella quien protagonice su bioserie.

Méndez reveló en una entrevista la gran admiración que siente por Eiza ahora que tuvo la oportunidad de coincidir con ella en el set de ‘La Máquina’ y aprovechó para hablar sobre su interés de que la actriz la interprete proximamente.

“Es acuario, es muy sincera, es muy auténtica, es muy bonita, es talentosa, tiene mucha idea de lo que quiere. Me encantaría, nos parecemos, podríamos ser hermanas” Lucía Méndez

Además contó de forma muy amena cómo fue la convivencia con la celebridad que la está rompiendo en Hollywood desde sus actuaciones en películas taquilleras como ‘Fast & Furios present: Hobbs & Shaw’ o ‘Bloodshot’.

“Me dijo que se acababa de comprar un rancho. No, no, no, es una maravilla, yo la estimé mucho, la quise mucho”, comentó al programa matutino ‘Hoy’.

