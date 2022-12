Padres de Pennsylvania son acusados de homicidio involuntario; no llevaron a su bebé al hospital por no creer en la medicina convencional

Quienes tienen a un bebé recién nacido en casa son conscientes que durante los primeros meses de vida de ese pequeño ser no deberán escatimarse los cuidados en torno a él, con tal de garantizar su bienestar y sobre todo su vida.

Sin embargo, tal y como lo dio a conocer la revista People, una pareja de Pennsylvania hizo caso omiso a dicha recomendación, lo cual derivó en la muerte de su hijo y ahora deberán enfrentar a la justicia tras ser acusados de homicidio involuntario.

Resulta ser que hace unos días, tras una denuncia anónima, la policía ingresó al hogar de una pareja de Pennsylvania, conformada por Drew y Amy Hoenigke, en donde encontraron el cuerpo, ya sin vida, de su hijo recién nacido, el cual habría llegado a este mundo hace 3 días.

Las investigaciones señalan que el bebé habría nacido en la casa, con algunas complicaciones de salud, y pese a su situación, sus padres se negaron a llamar a los servicios de emergencia debido a ciertas creencias que tienen.

“Poco después del alumbramiento, el bebé mostró indicios de peligro. Mensajes [obtenidos] de los acusados describen que el bebé presentaba problemas para respirar y se estaba ‘volviendo azul'”, confirmó la fiscalía a través de un comunicado.

De acuerdo a las declaraciones obtenidas, los Hoenigke no creen en doctores ni en la medicina convencional, por lo que intentaron tratar a su bebé con aceites y hierbas.

“En un intento fallido por ayudar al bebé, Amy Hoenigke y Meckes utilizaron un infusor de aceite de menta e intentaron crear un tubo para respirar improvisado de una botella de agua. Sin ningún cuidado médico, el bebé murió aproximadamente 2 días después de nacer”, añade el comunicado.

Una pareja de Pennsylvania deberá enfrentar la justicia por la muerte de su recién nacido. Drew y Amy Hoenigke han sido acusados de homicidio involuntario y asalto agravado, además de cargos por poner en peligro el bienestar de un menor.

De acuerdo al padre de 31 años, se rehusaron a llamar a la policía por temor a las consecuencias, ya que su hija de 2 años no está vacunada, reportó The Daily Beast. Además, reveló que su hija también nació en su casa y no contaba con una acta de nacimiento. Los acusados salieron bajo fianza y están supuestos a asistir a una audiencia en enero.

