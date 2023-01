La práctica de correr continúa ganando espacio entre los neoyorquinos

Para muchas personas buscar un cambio en sus vidas no es una decisión fácil por eso, empezar a correr como una práctica constante, puede ser la experiencia que siempre estuvieron esperando para sentirse motivados y disfrutar a plenitud de los desafíos diarios.

El dominicano José Contreras, comenzó a correr para tener un estilo de vida saludable y activo después de lidiar por varios años con el sobrepeso y el estrés. Y ahora, después de llegar a la meta en 2021 y 2022 en la maratón de Nueva York, entre sus resoluciones para 2023 está correr dos triatlones.

Por fortuna, existen iniciativas para ayudar a inspirar a las personas a que asimilen el ejercicio a su la rutina diaria y puedan, como es el caso de José, llegar a convertirse en consumados corredores y maratonistas.

En 2018 José se unió a Open Run, el programa comunitario gratuito, que ofrece carreras y caminatas semanales gratuitas.

Una historia de años…

José es originario del pueblo de Dajabón, ingeniero civil de profesión, emigró a Nueva York en 2015, actualmente reside en Brooklyn.

Desde que se incorporó al programa, ha experimentado un notable progreso participando en muchas carreras del New York Road Runners (NYRR), incluido su primera maratón, que corrió a pesar de necesitar una cirugía de vesícula biliar unos meses antes y luego repitió la prueba en noviembre de este año.

Y el gusto por correr no ha quedado allí, José ahora es voluntario en Shore Road Park y Brooklyn Bridge Park, es capitán de un grupo de corredores y dirige uno de los sitios del del programa Open Run.

Cuenta José que su afición por correr se inició a mediados de la adolescencia, cuando competía en la categoría 12 -13 años en las jornadas interescolares, representando a su colegio, Nuestra Señora de la Paz, donde obtuvo el trofeo del tercer lugar.

Una vez que se mudó a los Estados Unidos, José reconoce que incrementó significativamente de peso. Alrededor de 70 libras a causa del estrés y los malos hábitos alimenticios.

“Fue a través de correr que fui obteniendo una manera de manejar la carga emocional y mental a la que el ritmo de vida de Nueva York te somete. Mi rutina a la fecha es hacer mínimo tres corridas a la semana. Potencialmente hasta una cuarta dependiendo de la carrera que tenga con el grupo del NYRR”.

Como resultado de esta experiencia, José dice que su interacción social se ha incrementado, puesto que siente que ha encontrado un grupo maravilloso de soporte emocional y motivación en los corredores del programa Open Run.

“Absolutamente. Mis niveles de energía y salud en general han mejorado completamente. Mentalmente me siento mucho más relajado y satisfecho”, responde cuando se le pregunta si correr le ha ayudado a tener una mejor calidad de vida.

Según José, utiliza la mayor parte de su tiempo corriendo como un periodo para la meditación.

“Se trata de un espacio en el que puedo pensar sobre todas las cosas que me pudiesen haber atormentado, sin embargo, al final de esos kilómetros o millas, me siento muy relajado”.

Este dominicano de 33 años que tiene tres hijos: Camille, de 9 años, José Armando de 10 y Amanda 12, sugiere que toda persona que desee empezar a correr, debe hacerlo porque le nace, con expectativas de mejoramiento físico y emocional, no por obligación.

“Tienes que disfrutar lo que haces. Tu cuerpo te dirá cuando necesite esas endorfinas después de correr. Sugiero iniciar de a poco caminar o correr dos o tres veces a la semana”.

Impacto transformador

Sobre su vinculación con el NYRR recuerda como anécdota que fue por insistencia de su amiga Chererzka “Cherry”, quien lo invitaba frecuentemente a correr con un grupo.

“En ese entonces no tenía ningún interés de acudir. Pero, para que ella me dejara en paz, decidí presentarme en el Brooklyn Bridge Park, un enero 30 de 2018. Desde mi primera visita, el apoyo y motivación fue genial. A tal punto que no pude resistirme a regresar, cada uno de los integrantes me facilitó una afectuosa bienvenida”.

Al recordar sus inicios, José no disimula su entusiasmo al hablar del programa y del impacto que este ha tenido en su vida y de cómo esta iniciativa ayuda a la comunidad. Explica, es un espacio desde el cual ahora busca motivar a otros a experimentar lo mismo que él vivió.

“Open Run facilita y motiva a todas las personas independientemente de las capacidades físicas a salir a ejercitar el cuerpo y la mente. Fomenta la interacción social y el compañerismo dentro y fuera de las comunicades. Es una manera de unificarnos bajo el objetivo de dejar un impacto positivo en nuestras vidas”.

“Los sueños sí se cumplen”

Al abordar el significado que tiene correr un maratón José dijo que lo veía solo como un sueño lejano. Algo que solo pasaría en su cabeza.

“Cuando al fin corrí la Maratón de Nueva York en 2021, probé que los sueños sí se cumplen. Con el apoyo de mi comunidad, pareja, familia y la disciplina del ejercicio, lo logramos”.

También recordó que durante el proceso de preparación para la primera maratón tuvo un percance, debido a que a finales de julio 2020, se sometió a una operación de la vesícula, lo cual limitó su entrenamiento a solo 8 semanas.

“Basado en mi experiencia con mi entrenamiento en triatlones decidí compensar el tiempo que no corría con ciclismo. Utilicé la combinación continua de las dos disciplinas ciclismo y correr. Esto garantizó un esfuerzo cardiaco similar a lo que me esperaba para el maratón”.

Después de terminar el maratón califica la experiencia como maravillosa y una montaña rusa de emociones.

“Describir ese apoyo interminable de la cuidad completa volcada en las calles y de los corredores, te hace sentir que eres parte de algo mucho más grande”.

En este 2023 que se avecina, José busca seguir sumando metas. Las resoluciones para este año son correr dos triatlones, el 11 de junio el de Eagleman, Maryland y el 9 de julio, el de Musselman, en Geneva, Nueva York, y para coronar el año, nuevamente correr la Maratón de Nueva York, el 5 de noviembre.

Hacia comunidades más saludables

Open Run es una iniciativa de la NYRR, la entidad que en 1958 creo la Maratón de Nueva York, considerada entre las carreras más importantes del mundo.

“Con NYRR Open Run estamos alentando a las personas de todas las edades y habilidades a salir a sus comunidades y ser activas. Es inspirador ver el esfuerzo que ponen nuestros corredores en cada jornada y juntos estamos creando una Nueva York más saludable”, dijo Marissa Muñoz, vicepresidenta de la división de Impacto Comunitario de esta organización.

El programa se ha implementado en 15 parques a través de los cinco condados de la ciudad y tiene prevista la apertura de un parque adicional en 2023.

A la fecha, unos 18,000 participantes, incluidos corredores nuevos, atletas experimentados, familias e individuos de todas las edades, antecedentes, habilidades y velocidades se han beneficiado del programa.

Cifras del maratón de NYC

La edición 2022 del maratón de la ciudad significó el regreso de esta competencia su capacidad máxima tras la pausa por la pandemia.

47.839 corredores cruzaron la meta del maratón

26.608 fueron hombres

21.186 mujeres

15.933 finalistas internacionales

131 países representados.

Para obtener más información, visite www.nyrr.org

Correr como experiencia multicultural

Los beneficios que aporta el ejercicio de correr a la salud se ha vuelto tendencia entre los neoyorquinos.

De acuerdo con datos del Censo, Nueva York, tiene una población hispana de 2.335.076 habitantes lo que representa un 28% de la población total de la ciudad. Con estas cifras, esta comunidad es la primera entre las minorías, lo cual también se advierte entre los grupos que se vienen organizando para dejar el sedentarismo y optar por correr, como una práctica deportiva de rutina.

Ese entusiasmo hizo que se conformara hace tres años World’s Fair Run Crew, en Flushing, Queens, un grupo que en invierno se junta para correr todos los miércoles cinco kilómetros por el vecindario de Flushing, en verano amplían el número de kilómetros y extienden el recorrido a otros vecindarios como Corona, Kew Gardens, y Forest Hills.

El grupo World’s Fair Run Crew de Queens promueve la diversidad cultural entre sus corredores. (Jean-Paul Flores)

“Somos un grupo pequeño y nuestra misión es inspirar a la comunidad de Queens a correr y a aceptar a los corredores de todo tipo de culturas, como es el significado de nuestro nombre”, dijo Jean-Paul Flores, un corredor de origen colombiano, quien, junto a Bryan Velásquez, Verónica Velásquez y Omar Medjid, fundaron la agrupación que a la vez es apoyada por Alumni NY.

Flores destacó la importancia de hacer ejercicio. A su criterio, las personas que se mantienen haciendo una actividad física, mejoran la calidad de vida, obviamente se toman en cuenta que el esfuerzo que hagan sea de acuerdo a la capacidad de cada individuo.

“El objetivo de nuestro grupo es influenciar a la comunidad para que sea más activos, especialmente en Queens donde no hay muchas acciones de apoyo a la comunidad para que se incorporen a actividades deportivas como si existen en Manhattan y Brooklyn. Como no hay muchos recursos, nosotros lo ofrecemos gratis para que todos puedan participar”, agregó Flores.

Este año World’s Fair Run Crew logró que ocho corredores del grupo participaran en el maratón de Nueva York y la meta para el año 2023 es continuar motivando a la gente de todas las edades, y culturas para que den el primer paso y salgan a correr y se mantengan activos y saludables.