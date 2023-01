Video muestra a una persona navegando en balsa por las calles inundadas de San Francisco

San Francisco vio fuertes lluvias durante el fin de semana debido a las condiciones climáticas extremas que inundaron diferentes partes de la ciudad, lo que provocó el cierre de carreteras y automóviles medio sumergidos.

Sin embargo, en redes sociales apareció un curioso video en el que un sujeto navega por las calles inundadas de San Francisco.

John Shrable, meteorólogo de la estación de noticias local KRON 4, compartió el video en Twitter, que tiene más de 200,000 vistas hasta el momento en el que se publicó esta nota.

This is what 5.46 inches of rainfall in a day looks like in San Francisco. Just barely missing the all time record for wettest day, 5.54 set back in November of 1994. Have a safe New Years Eve everyone as there’s still plenty of standing water! #AtmosphericRiver pic.twitter.com/nkr8Jr5BYP — John Shrable (@JohnShrable) January 1, 2023

En su tuit, dijo que la ciudad vio más de 5 pulgadas de lluvia. Sin embargo, no mencionó los nombres de las áreas que vieron fuertes precipitaciones o la ubicación de la persona que navegaba en balsa por las calles.

“Así es como se ven 5.46 pulgadas de lluvia en un día en San Francisco. Apenas superando el récord histórico del día más lluvioso, 5.54 establecido en noviembre de 1994. Que todos tengan una Nochevieja segura, ya que todavía hay mucha agua estancada ! #AtmosphericRiver”, escribió Shrable.

Otro video publicado por Raj Mathai, presentador de noticias de KNTV, propiedad de NBC, mostraba a personas conduciendo por calles inundadas en Palo Alto, California. (more video) #PaloAlto flooding.

Also, #101 in South San Francisco (Oyster Point) remains closed in BOTH directions: expected to reopen at 5pm. @nbcbayarea #AtmosphericRiver pic.twitter.com/ZSaAuMwNRE— Raj Mathai (@rajmathai) December 31, 2022

Mientras tanto, diferentes partes de California experimentaron fuertes lluvias, nieve y viento el sábado, lo que provocó inundaciones y deslizamientos de tierra después de que otro “río atmosférico” azotara la costa oeste, lo que provocó condiciones climáticas “extremas”, según The New York Times.

El departamento de bomberos anunció cierres temporales de carreteras, según la Patrulla de Caminos de California (CHP), diciendo que todos los carriles de la Carretera 101 en Oyster Point en la parte sur de la ciudad se cerraron el sábado por la mañana debido a “inundaciones extremas en las carreteras”. TREE DOWN NO INJURIES 24th AND CHATTANOOGA pic.twitter.com/AdCjk6tkgA— SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) January 1, 2023

Varias fotos publicadas por el departamento de bomberos mostraron casas dañadas y deslizamientos de tierra en las avenidas Leconte y Meade. Otra foto publicada por el departamento mostraba un gran árbol que cayó y aplastó un automóvil en las calles 24 y Chattanooga, pero no causó heridos.

