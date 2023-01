El inesperado apoyo de Antonela Roccuzzo a Shakira tras su conmovedor mensaje

La llegada del 2023 encontró a Shakira en medio del comienzo de una nueva etapa, ya que está a punto de mudarse de manera definitiva a Miami junto a sus hijos, Shasa y Milan. Pero los últimos meses también conllevaron momentos difíciles para la artista, signados por la polémica separación de Gerard Piqué, para la cantante colombiana, quien compartió una desgarradora reflexión sobre sus valores, algo que los usuarios interpretaron como una referencia al futbolista catalán. Además, el posteo de la intérprete de “Te felicito” se llevó un apoyo inesperado de Antonela Roccuzzo.

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente”, señaló la barranquillera en su post de Instagram, que ha acumulado más de dos millones de likes y miles de felicitaciones por parte de sus admiradores. “Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”, continuó la artista.

Ante las reacciones de los seguidores de Shakira, se destacó una en particular: la de Antonela Roccuzzo, quien escribió unos corazones bajo la reflexión de la colombiana. Un gesto simbólico de apoyo sobre su mensaje.

Cabe mencionar que fue hace más de una década que afloraron los rumores de que la rosarina y la barranquillera no tendrían una buena relación, algo que no fue confirmado por ninguna de ellas, vinculado presuntamente a un conflicto generado por la supuesta infidelidad de Piqué a Nuria Tomás, ex del futbolista y amiga de Antonela.

