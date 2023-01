Hugh Jackman pide a la Academia que no nomine a Ryan Reynolds en un divertido video

“But don’t get me wrong”, dice Hugh Jackman en un divertido video en el que súplica a La Academia que no nominen a Ryan Reynolds en la categoría de Mejor Canción por el tema “Good Afternoon”, que forma parte de la cinta “Spirited”.

Hugh es claro, él amó la cinta y se divirtió muchísimo con el tema “Good Afternoon”, pero le expone a los críticos que durante todo el año estará trabajando con Ryan Reynolds mientras graban “Wolverine” y “Deadpool”, la nominación hará que la convivencia sea “insufrible”.

Sí. Hugh afirma que si esto llegase a pasar el año será “insufrible” junto Ryan, probablemente porque éste no parará, mínimo y tampoco tendrá misericordia mientras presume dicho logro, ya que la sola nominación en un logro por sí mismo. De momento los famosos que siguen a este par están que no paran de reír e incluso les piden que nunca cambien.

“Por favor”, dice Hugh. “Por favor no validen a Ryan Reynolds con esta nominación”. Obviamente el actor y amigo del astro australiano ha respondido al mensaje con estas palabras en Instagram: “I know it’s still early but Good Afternoon to you, Mr. Jackman.

Aquí les compartimos el video con el cual pueden recordar porqué este año será interesante y “estresante” para Hugh Jackman junto a Ryan Reynolds: View this post on Instagram A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

