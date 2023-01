Noelia exhibe sus encantos con un enterizo que transparenta su sostén y tanga de hilo

Noelia es una de las famosas que no deja de mantener entretenidos a sus 3.1 millones de admiradores de Instagram con sus publicaciones fogosas y contenido que siempre deja tirando baba a los usuarios de la famosa red social.

Hace unos días, la sexy cantante puertorriqueña compartió un video donde aparece bailando frente a la cámara a ritmo del tema de Tina Turner, ‘What’s Love Got to Do with It’, mientras camina y exhibe sus encantos enfundada con un enterizo semitransparente que deja a la vista un coordinado de sostén y tanga de hilo color negro.

Como era de suponerse, el clip de la intérprete de inmediato consiguió más de 18,300 visualizaciones y casi trescientos comentarios donde elogian su figura.

Por si no fuera suficiente deleite de pupila, Noelia también les regaló una postal en la que se dejó admirar posando de pie, recargada en un poste, usando botas altas de cuero y una minifalda que poco cubre sus piernones de tentación.

