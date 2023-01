Yalitza Aparicio posa con su “pancita” y los internautas aseguran que le luce

La actriz Yalitza Aparicio a mediados del año pasado dio a conocer que formaría parte de la nueva temporada de ‘Mujeres Asesinas’ que fue estrenada el pasado 4 de noviembre a través de la plataforma ViX. Por ello, recientemente la mexicana compartió varias imágenes de lo que fue la grabación del episodio.

A su vez, los seguidores de la red social Instagram compartieron su emoción tras ver al resto de los actores que fueron contratados para formar parte de una de las series más destacadas de los últimos tiempos, y que está inspirada en hechos de la vida real.

Sin embargo, los internautas no pasaron por alto el hecho de ver a Aparicio con aspecto de mujer embarazada, y es que fue parte del papel que le tocó interpretar en esta ocasión, al tiempo que varias personas le dijeron que le lucía el bebé que posteriormente tenía en los brazos.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que varios internautas mostraron su emoción por verla en la serie, al tiempo que consultaron que dónde se podría disfrutar. Sin embargo, no todas las impresiones fueron positivas, pues el trabajo de Yalitza recibió muchas críticas, así como también le dijeron que debe mejorar.

“Felicidades, me gustó el capítulo y tu actuación”, “Qué emoción! En qué plataforma sale?”, “Hermana, quiero maquillarte”, “Nada que ver el capítulo, no proyectas nada”, “Te ves linda con pancita, me urge ver tu capítulo”, “Por cierto, qué mal capítulo”, “Gracias por conservar tu humildad con los actores mexicanos”, “Échale ganas!! Aún te falta mucho, no me gustó el episodio”, “Te tocó grabar entre los grandes”, “Me diste miedo”, “Eres la mejor, felicidades”, “Qué bien te ves de mamá”, “El bebé está hermoso”, “Momentos inolvidables contigo”, “Eres una reina y una increíble persona, que sigas creciendo”, “Felicidades por todos tus logros querida Yali”, “Me gustó mucho el capítulo”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

