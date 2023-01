El juez Héctor LaSalle es un excelente jurista que merece ser confirmado como presidente de la Corte de Apelaciones de Nueva York

Su señoría permítame presentarle algunos hechos específicos para el registro.

En el sistema legal, los hechos cuentan. Y en la interpretación más simple y antes de que cualquier juez o jurado ofrezcan una decisión, necesitan todas las evidencias y hechos específicos.

En el caso de la nominación que hizo la Gobernadora Kathy Hochul a la Presidencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York, hay algunos que han decidido ignorar las evidencias y los hechos y han ofrecido un juzgamiento sin ofrecer una audiencia al nominado.

El Juez Héctor LaSalle, hijo de puertorriqueños y criado en la comunidad de Brentwood en Long Island trae consigo una diversidad cultural a la Corte del Estado y calificaciones profesionales extraordinarias. En la actualidad él se desempeña como el Presidente del Segundo (de) Departamento de la Corte de Apelaciones, el cual es sistema de cortes más ocupado de la nación. El Juez LaSalle ofrece a la Corte una extensa experiencia administrativa y de juicios al tiempo que ha estado siempre comprometido con la equidad y la justicia en los asuntos legales.

Sin embargo, pese a que el Juez LaSalle es reconocido por su impecable profesionalismo y calificaciones, existe un grupo con una agenda que dice hablar por las comunidades menos reconocidas cuando en realidad están denigrando a dos jueces de las minorías étnicas y han establecido una batalla de ataques personales en contra del Juez LaSalle mientras ofrecen mentiras sobre su historial judicial.

Por ejemplo, este grupo está diciendo sin base en la realidad que el Juez LaSalle “ha estado (en la mitad bloqueando) entorpeciendo las acciones del gobierno estatal para proteger el derecho al aborto de los neoyorquinos”. Y este razonamiento está muy lejos de la verdad. De hecho, en los más de 7,000 casos que el Juez LaSalle ha presidido, solamente uno – Matter of Evergreen – ha sido mencionado y tiene que ver más con la petición de documentos que hizo la Procuraduría General del estado y el derecho que tienen las organizaciones a la libertad de expresión y NO a los derechos al aborto.

También la crítica que le han hecho en asuntos sobre derechos del trabajador no es cierta. Una revisión exhaustiva de los casos del Juez LaSalle que hizo la Asociación Hispana de Abogados de Long Island encontró que el Juez LaSalle ha favorecido frecuentemente a los trabajadores. El único caso que se ha utilizado para decir que el Juez está en contra de los sindicatos es el caso de Cablevisión, el cual es un caso directo que se basó en otras decisiones que se habían hecho con anterioridad. En este caso, el Juez LaSalle y otros colegas afirmaron (que) el despido del caso en contra de la unión, pero (en líneas con el) consistente con precedente establecido, permitieron que el caso siguiera en contra de dos individuos. (Y el determinó que estas dos personas no eran responsables.) El no hizo ninguna declaración de responsabilidad contra esos individuos.

Otra vez, las evidencias y los hechos cuentan. Esta es precisamente la forma balanceada de ofrecer una decisión que en muchas ocasiones requieren los casos sensitivos. Eso demuestra que él tiene un proceso de decisión muy correcto, el cual es requerido para la posición de Juez Presidente.

Si es confirmado, el Juez LaSalle sería el primer latino en la historia del estado de Nueva York en servir como Juez Presidente de la Corte de Apelaciones, que es la corte máxima del estado.

Y en el estado de Nueva York la representación es importante. Y es por eso que necesitamos personas en posiciones de poder que se parezcan a los que representan y que reflejen los interesen de aquellos que nosotros gobernamos. El sistema de cortes tiene la oportunidad de recibir la diversidad con los brazos abiertos a través de un liderazgo que se parezca a las comunidades a las que están sirviendo. Nuestra comunidad latina es una de más rápido crecimiento en la nación. De hecho, el último Censo muestra que el 22.7por ciento de los residentes de Nueva York son de ascendencia hispana. La presencia de la población latina y su influencia se siente en la política, la cultura y la economٕía. Los latinos en Nueva York están transformando los vecindarios, cambiando las campañas políticas y la forma como hacemos negocios.

Entre aquellos que están apoyando al Juez LaSalle se incluyen varias asociaciones de abogados, profesionales de las leyes y ex-Presidente de la Corte del Estado Jonathan Lipman y eso dice que la experiencia de este juez latino lo hace sin ninguna equivocación muy calificado para esa posición de alta responsabilidad.

El Juez LaSalle tiene una carrera profesional muy destacada y sus credenciales legales y de jurista son sobresalientes y van a servir muy bien a los neoyorquinos y ayudarán a ofrecer imparcialidad y justicia para todos.

Esta nominación histórica merece una audiencia justa y por último la confirmación.

Negar este proceso antes de que empiece socava la fundación o base de nuestra democracia en el estado de Nueva York.

Robert J. Rodriguez es el secretario de Estado de Nueva York, Rossana Rosado es la comisionada de División de Servicios de Justicia Criminal y el Dr. Guillermo Linares es el presidente de La Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado Nueva York