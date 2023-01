5 cadenas de comida rápida que usan carne fresca para sus hamburguesas en Estados Unidos

Las hamburguesas son un ícono de la comida rápida estadounidense. La carne es la parte fundamental de la preparación de la hamburguesa. Una de las recomendaciones para preparar una buena hamburguesa sugiere carne fresca.

La carne molida congelada es segura para cocinar y consumir por un tiempo mucho más largo que la carne fresca. Si bien la carne congelada es un tipo de carne conveniente y rentable para las cadenas de hamburguesas, algunas compañías suelen usar carne fresca.

5 cadenas de hamburguesas que usan carne fresca

1. In-N-Out Burger

In-N-Out Burger ocupó el primer lugar en la categoría de hamburguesas del 2022, según el estudio del Market Force Information. La cadena tiene sus propias instalaciones de elaboración de hamburguesas. Los trabajadores quitan los huesos a la carne, la muelen y luego hacen las hamburguesas.

La cadena de hamburguesas señala que cada empanada está hecha solo con carnes frescas. “Siempre hemos hecho nuestras hamburguesas nosotros mismos utilizando solo carne molida 100% USDA fresca, sin aditivos, rellenos ni conservantes”, afirma la compañía, también asegura que no congela, preempaca ni coloca la comida en el microondas.

2. Five Guys

Five Guys realizaría sus hamburguesas a mano con carne molida fresca. Sus restaurantes no tienen congeladores para su carne u otros ingredientes. Según el sitio web de la cadena: “No hay congeladores en las ubicaciones de Five Guys, solo refrigeradores”.

3. Wendy’s

Wendy’s asegura que “usa carne de res fresca, nunca congelada”. La cadena señala que obtiene su carne de ranchos ganaderos de Norteamérica. Wendy’s explica que no tiene que congelar la carne ya que trabaja con proveedores cercanos a los restaurantes y transportan de carne fresca en camiones refrigerados, teniendo entre 12,000 y 14,000 entregas a restaurantes por semana.

4. Whataburger

Whataburger indica que todas sus hamburguesas están hechas con carne de res 100 % pura, nunca congelada. La popular cadena de hamburguesas de Texas es una de las más buscadas en el estado, así como en estados vecinos de la región, por encima de otras cadenas reconocidas a nivel nacional, según un estudio de Telescope.

5. Shake Shack

Las hamburguesas de Shake Shack están hechas con carne recién molida. La cadena de hamburguesas señala que usa Angus 100% natural, sin hormonas y sin antibióticos.

