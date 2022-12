Neoyorkinos los mayores clientes nocturnos de McDonald’s

McDonald’s Estados Unidos presentó su reporte anual “FANnual” 2022. La cadena de hamburguesas rápida revela el cómo sus clientes disfrutaron de sus comidas favoritas este año. Entre los datos relevantes del reporte, los neoyorquinos son los clientes más leales McDonald’s a altas horas de la noche.

El informe destaca lo que McDonald’s considera parte de la información más interesante recopilada de su aplicación durante el último año (específicamente entre el 1 de enero y el 9 de octubre de 2022).

Parece que Nueva York se reafirma la ciudad que nunca duerme. Los fanáticos de McDonald’s de la Gran Manzana tenían el doble de probabilidades de ordenar en el restaurante entre las 12 a.m. y las 4 p.m. que el resto de país.

Otro de los datos arrojados por McDonald’s es que los hawaianos son los mayores fanáticos del Filet O’ Fish realizando la mayor cantidad de pedidos de esta comida seguidos de los clientes de Maryland.

Hawái también es el principal estado en realizar pedidos a través de la aplicación de McDonald’s, seguidos de Missouri, Arkansas, Kansas y Kentucky.

La combinación dulce y salada favorita de los fanáticos estadounidenses está formada por McFlurry y World Famous Fries.

Las papas fritas fueron el elemento más pedido del menú en todos los estados, seguidas por la hamburguesa con queso y el McChicken.

McDonald’s también tiene muchos fanáticos de Big Mac y Chicken McNuggets. La cadena McDonald’s dice que más de 5000 personas en Estados Unidos ordenaron al menos 100 Big Macs o Chicken McNuggets este año.

Otro dato curioso sobre las compras de los fanáticos de McDonald’s es que incluso durante el día más frío del año, al menos unas pocas docenas de personas pidieron un McFlurry en Anchorage, Alaska.

A cambio de los datos brindados, los usuarios de la aplicación de McDonald’s clientes de MyMcDonald’s Rewards recibirán en su bandeja de entrada de correo electrónico una revisión personalizada del año que te permite saber qué clase de cliente eres. La Fan Persona te dice si eres un CEO, Insider, Low-Key, Carpe All Day o Newbie Fan.

El CEO es descrito por McDonald’s como alguien que no durme, canjea los mejores favoritos y hace llover sus puntos de recompensas de MyMcDonald’s; el Insider es alguien que “irá donde la tripulación conoce su pedido y ningún otro favorito se compara con tu favorito”; el Low-Key no se estresa; el Carpe All Day canjea puntos tan rápido como los gana; y el Newbie es el que está “abierto a probar cosas nuevas y aventureras”.

