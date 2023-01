A Adamari López le dicen que menos mal no canta como Shakira, pues tendría canciones para Luis Fonsi y Toni Costa

Millones han sido las reacciones en todo el mundo luego de que Shakira estrenara su sesión con Bizarrap, en la que arremete contra su ex pareja Gerard Piqué y contra Clara Chía Martí, la nueva novia del ex futbolista español con la que le habría sido infiel a la colombiana.

Adamari López y el resto de las presentadoras de ‘Hoy Día’ dieron su opinión y la boricua apareció en Instagram invitando a los internautas a ver qué dicen ellas sobre la canción de Shakira, que ha sido tendencia sostenida durante más de un día a nivel mundial.

López no se salvó de recibir comentarios acerca de esta situación. Una persona comentó que menos mal ella no es cantante como Shakira porque si no habría sacado canciones dedicadas a Luis Fonsi, su ex esposo, y a Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa.

“Gracias a Dios que Adamari no canta porque si no estuviera tirandole a Luis Fonsi y a Toni”, fue el comentario de esa personas. Otras más, también dejaron sus opiniones.

“Adamari otra despechada, por lo menos Shakira canta, y no supera lo de Toni” y “Pero si Adamari es igual… no lo superan” también le dijeron a la boricua.

En las redes sociales mucho se ha dicho que Adamari López no supera a Toni Costa ni que este tenga una nueva relación sentimental con Evelyn Beltrán. El público afirma que López a través de sus videos en Instagram envía ‘indirectas’ a la pareja.

Recientemente sucedió en un video donde López habló sobre los cuerpazos que tienen otras y que ella no. “¿Por qué tanto odio si la del cul* y el cuerpazo eres tú?”, dijo y en los comentarios afirmaron que hablaba de Evelyn Beltrán.

“Como anillo al dedo… el que le caiga el guante que se lo plante… tienes razón, la novia de Toni solo vive pendiente de tus publicaciones para ella poner cualquier directa”, “Vamos una indirecta, bien directa!!!… eres maravillosa Ada!!!”, “Así o más claro Jajajajajajja Evelyn Beltran no odies que tu quitaste, no fue que te quitaron, eso viene después” y “Adamari me encantan tus ocurrencias, mientras aquellos románticos con sus frases de amor y motivación, Evelyn sueña ya con el cambio de su vida”.

