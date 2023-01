‘Cásate conmigo’, le dicen a Clarissa Molina en medio de los rumores de ruptura con su prometido Vicente Saavedra

Desde hace semanas se rumora que Clarissa Molina, la joven reportera de ‘El Gordo y La Flaca’, está soltera. Sus seguidores en Instagram han manifestado su inquietud sobre su estado sentimental pues hace mucho que no se le ve en las redes sociales presumiendo su amor con Vicente Saavedra, el empresario de la industria musical con el que está comprometida en matrimonio.

En una foto que la presentadora dominicana publicó en su cuenta de Instagram, donde posó luego de que Raúl de Molina le dijera que no le gustaba su cabello, ella recibió una particular propuesta de matrimonio por parte de un seguidor.

“Cásate conmigo 💒 💍❤️😭😍”, le escribió un internauta.

Esta semana Clarissa Molina volvió a ‘El Gordo y La Flaca’ tras las festividades de diciembre. En una publicación que hizo la cuenta de Instagram del programa le dijeron que ya no se iba a casar y le preguntaron que dónde está Vicente Saavedra.

“Ya ni se va casar”, “Y el novio quedó perdido”, “Ya no he visto a los tortolitos, que pasaría; me daría tanta pena, me gustaba verlos juntos” y “¿Por qué del noviazgo de esta no dicen nada?”, fueron algunos de los comentarios.

Durante las últimas semanas del año pasado y estos primeros días de enero ha sido mucho lo que se ha rumorado en redes. El 1 de enero dijeron que ella usaba el anillo de compromiso para aparentar que sigue con su pareja.

“Ella quiere disimular, decir que no pasa nada y el novio escondido. Y ella con el anillo puesto. Ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Sácate ese paquete de arriba y verás que te sentirás mejor, nadie se muere en la víspera. Es mejor llorar ahora, antes de que sea demasiado tarde”, le dijeron.

