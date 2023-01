Clarissa Molina cambia la foto de perfil por una a blanco y negro y el público se convence de que está soltera

Clarissa Molina cambió la foto de perfil de su cuenta de Instagram y ahora la dominicana posa a blanco y negro con un sensual vestido con un lazo en el area del busto. Esta misma foto la presentadora y actriz la compartió en su perfil, acompañada de dos emoticones: un corazón blanco y uno negro.

Este cambio de fotografía ocurre en medio de los muchos rumores que señalan que la dominicana terminó su relación con Vicente Saavedra, con quien se comprometió en matrimonio el año pasado.

Algunos de los comentarios que le dejaron hacen referencia a esa situación: “Así mismo, fuerte, gracias a dios saliste de esa relación”, “Clarissa ahora es cuando estás más hermosa y recuerda que no hay mal que por bien no venga”, “Así es después de la soltería” y “Bendiciones!! El tiempo tiene la respuesta de todas nuestras preguntas, no podemos cambiar el pasado pero si el futuro”.

Esta semana Clarissa Molina regresó a ‘El Gordo y La Flaca’, después de las festividades de fin de año. En una publicación que hicieron en la cuenta de Instagram del programa también le dejaron comentarios referentes a su relación.

“Ya ni se va casar”, “Y el novio quedó perdido”, “Ya no he visto a los tortolitos, que pasaría; me daría tanta pena, me gustaba verlos juntos” y “¿Por qué del noviazgo de esta no dicen nada?”, dijeron algunos internautas.

Los rumores del fin de noviazgo entre Molina y Saavedra tomaron potencia luego del cambio de fecha de la boda que estaba pautada para los primeros días de enero y a que los usuarios de redes sociales no han visto más a la pareja presumiendo su amor tal como lo solían hacer.

“Decidí mover la fecha porque no estaba pasando lo que queríamos. La fecha era media complicada. Había dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: ‘No tenemos prisa, vamos a mover la fecha”, había dicho Clarissa Molina.

Sigue leyendo: Clarissa Molina regresa a ‘El Gordo y La Flaca’ y el público reacciona: “Ya ni se va a casar”

Dicen que Clarissa Molina está soltera tras aparecer en fotos de Navidad sin Vicente Saavedra

A Clarissa Molina le preguntan por Vicente Saavedra, su prometido: dicen que ya no se les ve juntos