League of Legends: LLA y LCS revelaron sus calendarios para la Fase Regular del torneo Apertura

El Season Kickoff de League of Legends ya culminó y ahora la escena competitiva en América Latina se prepara para encarar lo que será la Fase Regular del Apertura en la LLA, competencia que arrancará el próximo 24 de enero en gran parte de los países del continente. Ante esta situación, la organización del LLA anunció el calendario oficial de los partidos para que los fanáticos puedan disfrutar de todos los encuentros.

De acuerdo con la información suministrada por la organización del LLA a través de sus redes sociales, esta Fase Regular del Apertura se realizará al mejor de 3 y las jornadas se realizarán los días martes y miércoles.

La competencia se reactiva luego de un breve periodo de descanso que estuvo marcado por un intenso mercado de fichajes en el que cada uno de los equipos participantes se reforzó lo mejor posible para poder sumar más victorias ante el creciente nivel de League of Legends en el mundo.

“¿Y si te dijera que la historia puede reescribirse? La #LLA regresa el 24 de enero con más momentos únicos, más enfrentamientos, más cercanía y mucho más contenido“, dice la LLA en su Twitter.

De acuerdo con la información, los juegos serán transmitidos a las 4:00 pm en México, 5:00 pm en Colombia y Perú, y por último a las 7:00 pm en Argentina y Chile; los duelos podrán ser avistados a través de la página de lolesports.com.

El partido inaugural de esta nueva temporada de League of Legends será entre Isurus y Estral Esports, en lo que se convertirá en una reedición de la final del torneo Clausura 2022. Asimismo, Infinity y Team Aze se enfrentarán el mismo 24 de enero para completar la jornada del día.

El miércoles 25 de enero la jornada que marca el regreso de la competencia culminará con los compromisos entre The Kings vs Six Karma y Movistar R7 vs All Knigths. La ronda regular de la LLA se mantendrá hasta el 9 de marzo

LCS de Norteamérica arrancará esa misma semana

El 26 de enero arrancará la LCS, división de Norteamérica del Campeonato Mundial de League of Legends, donde Estados Unidos buscará mantener su dominio con algunos de los equipos más importantes del planeta.

El día inaugural se enfrentará el poderoso equipo Cloud9 contra 100 Thieves, mientras que Team Liquid Honda se verá las caras contra FlyQuest para intentar conseguir su primer triunfo.

