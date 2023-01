David Benavides arremete contra Canelo Álvarez y el CMB: “Ya nadie respeta los rangos del boxeo

El futuro de Saúl ‘Canelo’ Álvarez dentro del cuadrilátero se encuentra todavía en incertidumbre, debido a que hasta ahora no se ha confirmado cuál será el próximo rival del pugilista mexicano para su combate de mitad de año, esto a pesar que han surgido los nombres de diversos candidatos que sin duda alguna le darían una importante pelea.

Uno de los que alzó su voz para poder enfrentarse contra el Canelo Álvarez fue el boxeador David Benavidez, quien se ha ganado el derecho de enfrentar al campeón azteca tras cosechar una importante base de victorias para convertirse en toda una figura dentro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). A pesar de esto, no ha recibido el llamado por parte de la organización y ahora ha mostrado su molestia sobre estar excluido del combate.

En declaraciones para The Last Stand, Benavidez destacó que “no tiene ningún sentido” que no haya aparecido en las papeletas para enfrentarse al Canelo a pesar de haber cumplido con cada uno de los requisitos necesarios para luchar e incluso llevarse un título en la categoría de las 168 libras.

“He estado ganando eliminatorias de títulos, acabo de ganar un título interino. Siento que mucha gente ahora no respeta las filas del boxeo. Si no respetas los rangos del boxeo, ¿para qué sirven los rankings del boxeo?”, expresó Benavidez con un tono bastante molesto.

A pesar de estas declaraciones, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, aseguró que Benavidez se encuentra entre los elegibles para poder combatir contra el azteca, siempre y cuando logre superar a Caleb Plant en una pelea que hasta ahora no posee una fecha fija y que presuntamente estaba pautada para marzo.

“Soy el chico número uno, soy el obligatorio. Creo que solo está hablando un montón de mierda porque no quiere verme. Él sabe que soy la mayor amenaza en 168”, resaltó el pugilista en el programa.

A pesar de sus deseos, el Canelo Álvarez tiene su calendario lleno para este 2023 con la espera de la aprobación para enfrentar a John Ryder en marzo y posteriormente una posible revancha contra Dmitry BVivol el mes de septiembre.

