5 formas en que ganarte los $1,350 millones del Mega Millions podría arruinarte la vida

Conforme avanzan las horas, mayor es la expectativa respecto al sorteo del próximo viernes 13 de enero del Mega Millions, ya que quien logre acertar a la combinación formada por todas las bolas, incluida la dorada, se hará acreedor a $1,350 millones de dólares.

Ganarse la lotería es un sueño que prácticamente todo ser humano tiene en su mente, ya que esto, sin duda, podría traerles grandes beneficios en sus vidas, como por ejemplo: resolver todos sus problemas financieros y adquirir ese patrimonio que tanto desean.

Nadie puede negar que obtener los $1,350 millones del Mega Millions que están en juego puede ser un bendición, pero también pueden ocurrir muchas cosas en el camino que podrían provocar que ganarte la lotería haya sido lo peor que pudiera pasarte en la vida.

Sobre este último punto tenemos muchos ejemplos de ganadores del Mega Millions y de otras loterías que han asegurado que de saber lo que el futuro les deparaba, hubieran preferido no ganar nunca.

¿Cómo es que un premio mayor de lotería como el que está en juego en el Mega Millions puede convertirse en tu peor enemigo? Enseguida enlistamos los problemas más comunes que han enfrentado aquellos que se volvieron millonarios de la noche a la mañana y que opacó por completo su felicidad.

5 motivos por los cuales ganar el premio mayor del Mega Millions y de otras loterías podría ser contraproducente en tu vida

1) Todos te pedirán dinero. No exageramos cuando decimos que todos se te acercarán para pedirte, ya sea un préstamo o donación, ahora que tienes mucho dinero en las manos.

Como cascada, recibirás a diario llamadas, mensajes a tu celular, correos electrónicos o visitas en tu casa, ya sea de miembros de tu familia a los cuales no has visto en muchos años o que ni conoces, así como de viejos amigos o conocidos que también tiene mucho tiempo que no los frecuentas, quienes de repente, sintieron la enorme “necesidad” de volver a contactarte para hablar de su vida pero también de sus deudas.

En caso de que no puedas mantenerte en el anonimato, también podrías ser acosado por inversores que tratarán de persuadirte para que inviertas en su cartera de negocios, sin que necesariamente sean profesionales y mucho menos, que tengan un proyecto sólido y bien sustentado.

Asimismo, también podrías ser buscado por distintas organizaciones benéficas que tratarán de convencerte que con parte de tus ganancias en la lotería podrías ayudar o salvar a miles en el mundo, sin que necesariamente ocurra realmente esto.

2) Podrías llegar a ser víctima de la delincuencia e incluso, perder la vida. Los ganadores de lotería, en particular como los que se llevan un premio como el que está en juego en el Mega Millions, se vuelven la presa perfecta de distintos delincuentes.

Haciendo pericia de su astucia, puede que logren engañar a algunos con distintas estrategias para robarles toda su fortuna y posteriormente, acabar con su vida para que así no haya rastro alguno que perseguir.

En un escenario menos catastrófico, puedes ser presa fácil de ladrones que también te pueden despojar de todo tu dinero sin que necesariamente lo sepas o te des cuenta a tiempo.

3) Tus relaciones pueden peligrar. Tener que decirle que no a las peticiones de dinero a tus familiares o amigos podrían traerte como consecuencia el que rompas con ellos. En caso de que el ganador esté soltero, existe la posibilidad de que te sea mucho más complicado encontrar pareja, ya que muchos o muchas podrían acercarte a ti solo por interés.

4) Sentimiento de culpa y aburrimiento. En un artículo publicado en el sitio web grunge.com, titulado “Por qué apesta ganar la lotería”, se profundiza acerca de una condición denominada como “Síndrome de riqueza repentina”, el cual lo viven algunas personas que han ganado la lotería y se sienten culpables de haberlo hecho, frente a las probabilidades astronómicas que existen de que esto ocurra, sintiendo compasión por los demás y por uno mismo.

También, quienes deciden dejar sus trabajos para disfrutar de su fortuna pueden sentirse aburridos luego de un tiempo en el que ya han hecho todo lo que deseaban, viviendo una sensación de vacío.

5) Ganar la lotería cambia a las personas, a veces para peor. Según el Fondo Nacional para la Educación Financiera, el 70% de los ganadores de la lotería se declaran en bancarrota a los pocos años. Lo ideal es recurrir a verdaderos expertos en finanzas para trazar un plan respecto a cómo gastar e invertir tu premio para que no lo pierdas y mejor lo multipliques.

