Ganador de lotería da 4 consejos para que puedas obtener los $1,350 millones del Mega Millions

Este viernes 13 de enero se llevará a cabo el sorteo del Mega Millions, en el cual están en juego $1,350 millones de dólares, una cantidad a la que muchos aspiran y por lo tanto, hay más gente comprando billetes de esta lotería, movidos por la ilusión de ser los ganadores de este premio.

Pese a que jugar a la lotería, en este caso al Mega Millions, puede resultar divertido e interesante, algunos expertos en salud mental y antiguos ganadores de un importante premio coinciden en un punto medular de este tema: que dicha actividad siga siendo eso, algo divertido, y no como algo que genere frustración y estrés.

Tim Schultz, un hombre de Iowa y quien obtuvo $28 millones en 1999 gracias al Powerball, en la actualidad tiene un canal de YouTube en donde suele entrevistar a otras personas que corrieron con su misma suerte, y el cual ha compartido algunos consejos importantes para quienes estén comprando tickets para el sorteo del Mega Millions de esta noche, y que pueden aplicarse para todos aquellos que juegan a la lotería.

A continuación, encontrarás los tips dados por un ganador de lotería para todos aquellos que estén deseosos de obtener el gran premio del Mega Millions para así jugar de forma inteligente y tener mayor posibilidad de llevarte los $1,350 millones.

4 consejos dados por un ganador de lotería para jugar al Mega Millions de forma segura

1) Juega a la lotería por diversión. Si te estás empeñando en comprar tickets simplemente porque quieres ganar el dinero, seguro vivirás en estrés, causándote así un daño en lugar de un bien.

2) Solo juega a la lotería si puedes permitirte comprar un ticket. Si adquirir boletos del Mega Millions de forma constante no implica un riesgo financiero para ti, puedes permitirte el seguir jugando.

3) No necesitas adquirir cientos de billetes. “La verdad es que solo se necesita un boleto para tener la oportunidad de ganar. “Las probabilidades no aumentan significativamente al comprar toneladas de boletos”, dijo Schultz.

4) Que la fantasía no opaque tu realidad. No está mal soñar con que la lotería podría ayudarte a cambiar tu vida de manera radical pero no te permitas que esta se convierta en una obsesión.

Te puede interesar:

* Este viernes, 13 no es un día de mala suerte para apostar a los $1,350 millones del Mega Millions; seis premios mayores han sido obtenidos en esa fecha a lo largo de la historia del juego de lotería

* 5 formas en que ganarte los $1,350 millones del Mega Millions podría arruinarte la vida

* Mega Millions: Cuánto dinero le restarían de impuestos al ganador de los $1,350 millones de dólares