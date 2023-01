José Mourinho rechazó dirigir la selección de Portugal: “El presidente me dijo que era la única opción”

El director técnico portugués de la Roma, José Mourinho, ha despertado la polémica tras revelar que él era la única opción para dirigir a la selección nacional de Portugal tras la destitución de Fernando Santos por caer en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Sin embargo, sostuvo que rechazó el cargo por no estar en sus planes para el futuro.

Estas declaraciones las dio a conocer Mourinho luego de conseguir una valiosa victoria 1-0 ante el Génova en la Copa de Italia, según reseñó la agencia de noticias español EFE. El lusitano aseguró que el propio presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol lo llamó para decirle que era la única opción que tenían para intentar clasificar al Mundial de 2026.

“Quiero agradecer al presidente de la federación portuguesa. Me dijo que no era la primera opción, sino la única y eso me llena de orgullo. Pero me negué porque estoy bien aquí en la Roma”, resaltó Mourinho.

La decisión por parte de la organización demostraba la confianza que le tenían a un proyecto comandado por Mourinho, pero la negativa los forzó a buscar un nuevo entrenador; terminó siendo elegido el español Roberto Martínez, quien había dejado la selección de Bélgica y ahora se está reuniendo con los principales jugadores del país para ver el plan de camino a la Eurocopa 2024.

El nuevo estratega de Portugal viajó recientemente a la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita, para conversar con el máximo goleador de la selección y actual capitán Cristiano Ronaldo; Martínez sostuvo que ‘CR7’ será el punto inicial de su esquema para los próximos años.

En cuanto a Mourinho, también aprovechó las palabras para reiterar su compromiso con la Roma y ofreció un balance del triunfo conseguido ante el Génova, donde el campeón mundial Paulo Dybala se vistió de héroe al marcar el gol de la victoria tras partir desde el banquillo.

“No quería sacarlo al inicio de la segunda parte, quizás podría meter a un jugador joven, pero quería hacer todo lo posible para no ir a la prórroga dado todos los compromisos que tenemos“, explicó el estratega.

Contenido relacionado

–Luis Fuentes estremece a las Águilas del América: “Pusimos la vara muy alta y debemos mantenerlo”

–Luis Quiñones se muestra emocionado por el posible fichaje de Rafael Santos Borré con los Tigres UANL

–Piqué sí cambió a Rolex por Casio: El jugador aprovecha la canción de Shakira para anunciar el nuevo patrocinante de la Kings League