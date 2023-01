Revelan cuáles son el mejor auto, camioneta y vehículo utilitario para América del Norte en 2023

Esta semana durante una conferencia de prensa conjunta con la Asociación de Concesionarios del Área de Detroit (DADA) y Automotive Press Association (APA) en M1 Concourse en Pontiac, se dieron a conocer a los ganadores del premio 2023 “North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year” (NACTOY).

Y luego de tres rondas de votaciones verificadas de forma independiente derivadas de cientos de horas de prueba, investigación y evaluación, los ganadores del “Automóvil, camioneta y vehículo utilitario del año en América del Norte 2023”, fueron:

Acura (PRNewswire)

En la categoría “Auto norteamericano del año”: Acura Integra

“El Acura Integra revive un nombre querido con un automóvil digno de ese apodo. Divertido de conducir y económico, es el tipo de automóvil que anhelo conducir todos los días”, comentó Kirk Bell, de Autoridad de Motores.

F-150 (PRNewswire)

Categoría “Camioneta norteamericana del año”: Ford F-150 Lightning

” El F-150 Lightning muestra cómo el vehículo más familiar en la vida estadounidense puede convertirse en un vehículo eléctrico aún mejor, y es fantástico“, dijo Bengt Halvorson, de Informes de autos ecológicos.

Y como “Vehículo utilitario norteamericano del año”: Kia EV6

“El Kia EV6 entra de lleno en el corazón del mercado estadounidense: un excelente SUV mediano. También es un vehículo eléctrico bien hecho, divertido de conducir, fácil de cargar y atractivo”, apuntó Jeff Gilbert, de WWJ Newsradio 950/CBS Radio Network.

Los premios NACTOY de este año comenzó con la selección de 47 vehículos, que luego los miembros del jurado redujeron en tres rondas de votación verificada de forma independiente a 26 semifinalistas , 9 finalistas destacados y los ganadores de 2023.

A lo largo del año, los miembros del jurado de NACTOY pasaron cientos de horas probando, investigando y evaluando vehículos sobre innovación, diseño, seguridad, rendimiento, tecnología, satisfacción del conductor, experiencia del usuario y valor automotriz para emitir los votos que nombraron a los ganadores del premio NACTOY 2023.

“Este fue un año extremadamente competitivo, pero los ganadores de este año llegaron a lo más alto para obtener los votos colectivos de nuestros 50 miembros del jurado, y felicitamos a Acura, Ford y Kia por llevar sus ofertas sobresalientes al mercado este año“, dijo Gary Witzenburg, presidente de NACTOY.

Fundados en 1994, los NACTOY son los premios de vehículos nuevos de mayor duración que no están asociados con una sola publicación. Son juzgados por 50 periodistas automotrices profesionales de una amplia variedad de medios impresos, en línea, radio y televisión en los Estados Unidos y Canadá.

También te puede interesar:

– Estos autos fueron creados para ser todo un éxito, pero no lo lograron

– Elon Musk dice a empleados de Tesla que no se preocupen por la caída de acciones de la compañía

– Ford anuncia una inversión de $11,000 millones de dólares para fabricar autos eléctricos