Gobernadora Hochul defiende a su nominado para máximo cargo judicial

A medida que se acerca la audiencia en la Legislatura estatal, programada para el miércoles 18 de enero, donde se tomará una decisión clave acerca de la nominación del juez Héctor LaSalle para el máximo cargo estatal judicial, este fin de semana la gobernadora Kathy Hochul salió en público a defender a su nominado.

La funcionaria estatal aprovechó un encuentro de líderes en el Latino Pastoral Action Center para volver a destacar las credenciales del jurista hispano podría hacer historia si es confirmado.

“Estoy del lado de una persona sobresaliente, que pasó por el proceso para ser mi nominado ante el tribunal más alto del estado. Héctor LaSalle, nuestro próximo juez principal de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York. Él es la persona adecuada”, dijo Hochul en el podio y acompañada de líderes como los congresistas federales Adriano Espaillat, Nydia Velázquez y el recién elegido líder de la minoría en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.

“En el fin de semana del Dr. Martin Luther King celebramos a un hombre que defendió hacer lo correcto y enfrentó la adversidad, enfrentándose a los desafíos en la búsqueda de hacer lo correcto. De eso se trata hoy. De eso se tratará el miércoles, será de lo que se tratará la votación y creo que cuando las personas abran sus mentes y sus corazones, haciendo lo correcto, (Héctor LaSalle) se convertirá en nuestro próximo juez principal”, insistió la gobernadora.

Hochul aseguró que en todo el estado la gente espera que tenga el proceso, la equidad que se le ha otorgado a todos los demás candidatos en situaciones similares. “Todos tuvieron su oportunidad, no prejuzgados, no etiquetados, no tergiversados, sino tratados justamente. Eso es lo que estamos pidiendo, justicia y equidad para un hombre que lo merece”.

Hochul ha intentado de esta manera apelar al bloque que se opone férreamente a la confirmación de La Salle como cabeza del máximo tribunal estatal debido a que le cuestionan varios fallos judiciales relacionados al campo laboral, la salud reproductiva e inmigración.

El ala progresista de legisladores estatales ha encasillado al juez LaSalle como muy conservador.

Uno de los legisladores que ha expresado sus reservas es el senador Gustavo Rivera.

“A pesar del carácter histórico de esta nominación, el Senado estatal tiene la obligación de evaluar a este candidato en función de sus calificaciones para este puesto en medio de un momento tumultuoso en el rol de nuestros tribunales”, dijo Rivera en un artículo de opinión publicado por este rotativo.

“Como he dicho, el origen étnico de un candidato no puede ser la única calificación por la cual medimos la capacidad o compromiso para garantizar la justicia para todos los neoyorquinos. Debemos mirar su historial y cómo eso afectaría a todas nuestras comunidades”, aseveró.

La audiencia