‘Cuti’ Romero habló sobre el gol que le gritó a Mbappé en la cara: “Había tratado muy mal a Enzo Fernández y me dio bronca”

Ya pasó un mes desde que Argentina salió campeón del mundo en Qatar y siguen saliendo declaraciones y detalles que en su momento no quedaron del todo claros o no se tomaron en cuenta, uno de ellos fue el grito eufórico de Cristian Romero a Kylian Mbappé en el segundo gol de Messi a Francia en la final.

La imagen del argentino festejando el gol y gritándole en la cara al francés, le dio la vuelta al mundo y los comentarios negativos para el futbolista del Tottenham no tardaron en llegar, por eso el ‘Cuti’ aprovechó una entrevista para una radio argentina y aclaró lo sucedido.

“El otro día también me preguntaron eso y lo aclaré un poco porque al final sale la foto y siempre somos los malos los argentinos”, destacó el defensor ya que en redes sociales habían sido criticados por esas acciones.

“Dije la verdad que me había dado mucha bronca porque Enzo fue a hablar con Mbappé y Mbappé lo trató muy mal. Ahí me hizo enojar y justo hace el gol Leo. Me salió de adentro festejárselo en la cara por esa situación que se vivió segundos antes. Pero son cosas que pasan en el momento y también van a quedar para el recuerdo de ese partido. Es un lindo recuerdo más allá de no ser un ejemplo”, comentó Romero.

Muchos comentarios fueron atacando al argentino por la celebración por lo cual ha tenido que salir a aclarar que solo fue un impulso por el momento y por la situación previa con un compañero.

Que siga la Scaloneta

Al defensor también se le preguntó por la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección, pues aún no se ha oficializado su renovación.

“Si fuera por mí, lo firmo de por vida. Pero vamos a ver, ojalá que firme. Para nosotros es el mejor entrenador que hemos tenido, estamos a muerte con él. Queremos que siga la Scaloneta, lo vamos a atar en el predio si es por nosotros. Que firme y que sea otra linda noticia”, cerró el Cuti.

