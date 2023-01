Filtran en redes sociales video íntimo de Babo de Cartel de Santa

Babo, vocalista de Cartel de Santa, se volvió viral gracias a un video sexual demasiado explícito.

El cantante lanzó un video musical íntimo en su cuenta de OnlyFans, llamado “Piensa en Mí“, en el que, en repetidas ocasiones muestra su pene, en algunas tomas en primer plano y en otras dándole placer a alguna modelo o recibiendo sexo oral.

Aunque este contenido erótico es de paga, algunos usuarios lo subieron a redes sociales, sobre todo a Twitter.

Uno de los detalles que más llamó la atención del miembro viril del rapero fueron unas protuberancias que saltaban a la vista.

Muchos especularon que eran llagas por culpa del Virus del Papiloma Humano, pero otros más expertos, y seguidores de Babo, señalaron que se trataban de una modificación corporal conocida como “perlas”, las cuales son un tipo de implantes que se colocan en el cuerpo del pene.

Por supuesto que los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar, sobre todo haciendo referencia al tamaño del pene de Babo. View this post on Instagram A post shared by Dulce Guayaba (@dulceguayaba)

El hiphopero se tomó con humor todo lo que escribieron en redes y hasta reposteó algunos memes que hicieron sobre su miembro.