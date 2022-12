Myrka Dellanos muestra sus piernones con un vestido lleno de transparencias a sus 57 años

La presentadora de televisión Myrka Dellanos a través de su cuenta de Instagram compartió lo emocionada que se siente de darle la bienvenida al mes de diciembre en el canal Telemundo, debido a que fue estrenado el mensaje navideño que el talento grabó para la audiencia. A su vez, hizo un llamado para que se tomaran algunos segundos y disfrutaran del audiovisual.

Dellanos a través de su perfil compartió con sus más de tres millones de seguidores el vestuario que usó para la grabación que realizaron, al tiempo que recibió muchos elogios por el atuendo que decidió llevar. La conductora de ‘La Mesa Caliente‘ llevó un particular peinado, así como un vestido rojo lleno de transparencias que dejaron en evidencia sus piernones.

“Llegó la Navidad a Telemundo. Les invito a que vean nuestra preciosa campaña de Navidad”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Guapísima”, “Bella”, “Espectacular”, “Tan mayor y luce bien con esas cirugías”, “Fabulosa”, “No puedo con este look“, “Esos vestidos te hacen ver muy hermosa”, “Simplemente impresionante”, “Este vestido se te ve espectacular, estás para participar en el próximo Miss Universo y ganarlo”, “Preciosa como todos los días”, “Preciosa”, “Tan bella como siempre”, “Qué bella, felicidades”, “Hermosa”, “Qué bombón de mujer”, “No podría amarte más”, “Qué lindo vestido, quién lo diseñó?”, “Qué piernotas tan lindas, mi reina”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

A su vez, no todas las impresiones que se registraron acerca de la publicación fueron positivas, debido a que varios la criticaron por el tipo de vestuario que tenía, al tiempo que otros consideran que se ha hecho muchos retoques estéticos en su rostro y en ocasiones ni la reconocen.

“Mejor desnúdese. En lugar de la hija copiar a la mamá que se supone que es cristiana, la mamá se viste peor que la hija mostrando absolutamente todo”, “Te has hecho tantas cositas en la cara que no te reconocía”, “Qué pesar! No se moleste más la cara“, “Mucha cirugía, ya bájale”, escribieron algunos usuarios en la mencionada plataforma.

