Los 8 mejores empleos que pagan más de $100 mil dólares en Estados Unidos

Si quieres obtener un empleo en donde ganes más de $100 mil dólares, no necesariamente debes tener un doctorado o alguna capacitación muy especializada. Para muestra, la revista U.S. News & World Report publicó recientemente su informe de los mejores trabajos de 2023, y la profesión número uno ofrece un salario de $120 mil y no necesitas tener un doctorado para ejercerla.

Este trabajo es de desarrollador de software y el nivel de grado es de solo una licenciatura.

Para armar la lista de trabajos principales, U.S. News & World Report consideró varios factores utilizando datos del Departamento de Trabajo de EE.UU., como: salario, nivel de estrés, ofertas de trabajo durante la próxima década y tasa de desempleo.

La lista de los 8 mejores empleos que ofrecen sueldos de más de $100 mil dólares es la siguiente:

1. Desarrollador de software

–Salario promedio: $120,730

–Título necesario: Licenciatura

2. Enfermera practicante

–Salario promedio: $120,680

–Título: Maestría

3. Gerente de Servicios Médicos y de Salud

–Salario promedio: $101,340

–Título: Licenciatura

4. Asistente médico

–Salario promedio: $ 121,530

–Título: Maestría

5. Analista de seguridad de la información

–Salario medio: $ 102,600

–Título: Licenciatura

6. Gerente Financiero

–Salario promedio: $131,710

–Título: Licenciatura

7. Gerente de TI

–Salario promedio: $159,010

–Título: Licenciatura

8. Dentista

–Salario promedio: $160,370

–Licenciatura: Doctorado

De los 10 trabajos principales de la lista, solo seis requieren una licenciatura y todos, menos uno, ofrecen sueldos de más de $100 mil dólares.

