Paty Navidad desafía a los participantes de ‘La Casa de los Famosos 3’ tras amenazarlos

La cantante Paty Navidad es una de las reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento que integra el amplio grupo de participantes de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos‘. A su vez, el pasado martes 17 de enero pasó por la alfombra roja para ingresar oficialmente al reality show donde todos se debaten por el mismo objetivo.

Sin embargo, ha transcurrido muy poco desde el inicio y generó controversia, debido a que no desea que la hagan molestar para que no conozcan su parte fuerte. Además, explicó que la audiencia merece contenido de calidad y entre ellos deben sacar lo mejor de cada uno, en vez de pelearse y salir todos de ahí como enemigos.

“Así que cuidado. No vayan a despertar mis demonios“, fue parte de la amenaza que lanzó durante su llegada.

Paty Navidad asegura que es un espacio para divertirse

Navidad durante el brindis que realizó con el resto de sus compañeros y saber que van a compartir durante un tiempo explicó que efectivamente por ser el primer día todo era muy “armonioso”, pero, con el transcurrir de las semanas seguramente las cosas entre muchos de ellos irán cambiando.

“Espero que nos llevemos todos los mejor de todos porque efectivamente estamos en un momento donde todo es bien bonito y armonioso, pero, a partir de mañana empezará otra realidad aquí dentro. Que no nos olvidemos que es un reality, que es una competencia, pero también es un juego, no nos olvidemos de divertirnos y de no tomar nada personal. A mí no me gustaría que saliéramos de aquí odiándonos”, manifestó en su llegada a ‘La Casa de los Famosos’ frente al resto de sus contrincantes.

Paty sostuvo una conversación con el Zar de la belleza, Osmel Sousa y le mencionó que los reality shows son el tema que está dando de qué hablar en la actualidad, debido a que tuvo que rechazar otros dos para poder firmar el contrato con Telemundo y, que además venían hablándolo desde hace aproximadamente unos cuatro meses.

