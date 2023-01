Amanda Dudamel habla sobre el Miss Universo: “Yo quería demostrar de qué estamos hechas las venezolanas”

Amanda Dudamel, la representante de Venezuela en el Miss Universo, estuvo de visita en ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo para conversar sobre la polémica que se ha generado en torno al certamen de belleza luego de que ella quedara como primera finalista y R’Bonney Gabriel fuera la ganadora.

La venezolana aseguró que ni ella ni Gabriel entendieron qué sucedió al momento de que nombraran a la ganadora. Lo hicieron cuando se acercó alguien de la organización para decirles que la ganadora era Estados Unidos.

“Lamento un poco no haberla podido abrazar, somos bastante amigas. Me hubiese gustado darle ese abrazo de felicitación”, dijo Dudamel, pues no logró abrazar a la estadounidense tras la coronación.

Amanda Dudamel conversó con las presentadoras del programa con mucha emoción y habló sobre lo que vivió dentro del concurso tras la coronación. La venezolana expresó que su participación en el Miss Venezuela y posteriormente en el Miss Universo va más allá de ser la mujer más bonita del mundo.

“Las sensaciones todavía me siguen sorprendiendo. Cuando todo pasó yo sentía que tenía una visión externa… Sentí que mi triunfo iba más allá solamente de la corona. Yo no fui al Miss Universo solamente por la corona, yo quería demostrar de qué estamos hechas las venezolanas, qué somos capaces de lograr las venezolanas… Esto va más allá de ser la mujer más hermosa de Venezuela y del planeta”.

La polémica

Amanda Dudamel ha estado envuelta en la polémica tras el certamen. El público no estuvo de acuerdo con la coronación de R’Bonney Gabriel. Las redes sociales estallaron cuando la estadounidense fue coronada, dejando a Dudamel como primera finalista.

“Todos queríamos a Venezuela”, “Eso fue todo un fraude, la corona era de Venezuela, esa era la única soberana de la noche”, “La ganadora es la venezolana, por Dios”, “A Amanda le vendrán cosas increíbles ya verás chicos! Jamás superaré esa noche”.

Sigue leyendo: