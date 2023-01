“Tú a mí me saludas”: Ancelotti reprochó públicamente un gesto de Rodrygo (Video)

El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes fue públicamente regañado por el entrenador Carlo Ancelotti porque se negó a darle la mano al estratega luego que lo sustituyera durante el partido contra el Villarreal por LaLiga.

El problema entre Ancelotti y Rodrygo comenzó al poco tiempo de la segunda parte, cuando el Real Madrid perdía 2-0 y el estratega decidió hacer unos cambios en la táctica del partido.

Sacó del campo a Kroos y Rodrygo, y en la cara del paulista se notó el disgusto por la sustitución. Estaba tan molesto que se negó a darle la mano al técnico cuando salió del campo.

El gesto no le agradó al entrenador italiano, pero en el momento no dijo nada. Al 57′ Vinicius marcó el 2-1 y en ese momento Ancelotti fue hasta el banquillo y apuntó con el dedo a Rodrygo para decirle “tú a mí me saludas”.

Luego que culminara el encuentro con victoria para el Real Madrid 3-2, Ancelotti explicó en rueda de prensa lo que pasó con Rodrygo.

“El cambio es porque estaba algo cargado y he preferido no arriesgar. No ha saludado porque creo que se le ha olvidado, no creo que sea por nada. le dije que no se olvidara de saludarme cuando fuera sustituido”, aclaró Ancelotti.

