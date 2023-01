Zelensky dice no estar seguro de que Putin siga vivo, ya que parece ausente en la toma de decisiones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este jueves que no estaba seguro de si el presidente de Rusia, Vladmir Putin, aún estaba vivo.

Cuando se le preguntó en el Foro Económico Mundial en Davos por su respuesta a las personas que pedían que se llevaran a cabo negociaciones de paz, Zelensky dijo que no estaba seguro de quién en Rusia sería parte de esa conversación, o incluso si el presidente ruso todavía estaba vivo.

También sugirió que Rusia puede haber manipulado los medios de comunicación de Putin.

“No entiendo muy bien que él sea el tipo”, dijo Zelensky sobre Putin. “No entiendo muy bien si todavía esté vivo, o que sea él quien toma las decisiones en particular, o quién toma las decisiones allí, quién es el círculo de personas que toman las decisiones”, dijo, según su traductor.

Zelensky también dijo que: “No entiendo muy bien con quién hablar y sobre qué. No estoy seguro de que el presidente de Rusia, que a veces aparece en contra de la clave de croma, sea realmente él”, según Kyiv Independent.

Una clave de croma es una técnica de video que puede cambiar partes de un video, incluido el fondo. La técnica se puede utilizar para hacer que alguien parezca como si estuviera o hablando desde un lugar diferente.

Volodymyr Zelensky se muestra en una pantalla a través de un enlace de video mientras los participantes del Foro Económico Mundial hacen un minuto de silencio para rendir homenaje al difunto ministro del Interior de Ucrania. (Foto de FABRICE COFFRINI/AFP a través de Getty Images)

No está claro si Zelensky estaba sugiriendo genuinamente que Putin estaba muerto o si estaba exagerando para sugerir que ya no parecía estar involucrado en la toma de decisiones clave.

Putin ha sido fotografiado en varias apariciones públicas en los últimos días, incluidos al menos cuatro eventos el miércoles. Fotos de esos eventos fueron compartidas por el Kremlin.

Zelensky y los funcionarios ucranianos han dicho repetidamente que no confían en que Rusia llegue a un acuerdo de paz de buena fe, y que no podría haber un acuerdo de paz que no implicara que Ucrania recuperara todo su territorio.

Zelensky dijo el jueves que Ucrania había estado tratando de negociar con Rusia incluso antes de que lanzara su invasión a gran escala en febrero, luego de que Rusia anexó la región ucraniana de Crimea en 2014.

Los funcionarios rusos y ucranianos también se reunieron varias veces cerca del comienzo de la guerra, pero no lograron avances significativos antes de que se detuvieran esas reuniones.

