Accidente de helicóptero cerca de Kiev deja 14 muertos, incluido el ministro del Interior de Ucrania

Un helicóptero que transportaba al equipo de liderazgo del Ministerio del Interior de Ucrania se estrelló este miércoles cerca de un jardín de niños y un bloque residencial en la región de Kiev, matando al menos a 14 personas, incluidas las nueve personas a bordo, según las autoridades.

Otras 28 personas resultaron heridas luego del incidente en la ciudad de Brovary, dijo el Ministro de Salud de Ucrania más tarde ese día, y agregó que 15 personas permanecen hospitalizadas, incluidos cuatro niños.

Se encontraron catorce cuerpos en el lugar del accidente, incluido un niño y las nueve personas que estaban a bordo del helicóptero: seis funcionarios del ministerio y tres miembros de la tripulación, según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (SES).

La Policía Nacional de Ucrania confirmó, según la cadena CNN, que el Ministro del Interior Denis Monastyrsky, el Primer Viceministro Yevheniy Yenin y el Secretario de Estado Yuriy Lubkovychis estaban entre los muertos.

🇺🇦Un helicóptero que transportaba al Ministro del Interior de Ucrania Denis Monastyrsky y su adjunto Yevgeny Enin se estrelló en Brovary, Kiev.



Por el momento, se reporta la muerte de estos funcionarios ucranianos. pic.twitter.com/QP7KxhFcVF — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) January 18, 2023

Los Servicios de Seguridad de Ucrania, SBU, iniciaron una investigación sobre el accidente y publicaron en Facebook que “se están considerando varias versiones de la tragedia”.

Incluyen: “Violación de la regla de vuelo, mal funcionamiento técnico del helicóptero (y) acciones deliberadas para destruir el helicóptero”.

No ha habido ninguna sugerencia de ningún otro funcionario ucraniano sobre la participación rusa en este accidente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, describió el incidente como una “tragedia”.

El helicóptero que se estrelló era un Eurocopter EC225 “Super Puma”, confirmó la tripulación del medio después de ver restos de manuales de vuelo entre los escombros.

La aeronave aterrizó cerca de un jardín de infantes y un edificio residencial, dijo confirmó Oleksiy Kuleba, jefe de la Administración Militar Regional de Kiev.

“En el momento de la tragedia, había niños y el personal en el jardín de infantes. Por el momento, todos fueron evacuados”, escribió en Telegram. ⚡️ Brovary mayor declares 3-day mourning after deadly helicopter crash on Jan. 18.



Brovay Mayor Ihor Sapozhko announced a three-day mourning period in Brovary, Kyiv Oblast, following the helicopter crash that killed 14 people, including a child, on Jan. 18.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 18, 2023

El alcalde de Brovary, Ihor Sapozhko, declaró tres días oficiales de luto el jueves, viernes y sábado.

Zelensky pidió el miércoles por la tarde a los asistentes al Foro Económico Mundial en Davos que guarden un minuto de silencio por todos aquellos que han perdido la vida en la guerra de Rusia en Ucrania.

También lee:

· ¿Qué es el Reloj del Juicio Final y por qué dice que quedan 100 segundos para el fin del mundo?

· Rusia no habría invadido Ucrania si hubiera sido miembro de la OTAN: primera ministra finlandesa

· Los tanques Challenger 2 que el Reino Unido mandará a Ucrania “arderán como el resto”: Rusia