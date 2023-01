Mike Trout solo tiene como objetivo ganar el Clasico Mundial de Béisbol con EE.UU.

Falta poco para el inicio del Clásico Mundial de Béisbol y el equipo de EE.UU. contará con estrellas de primer nivel para defender su título obtenido en 2017, una de ellas será el tres veces ganador del premio MVP MIke Trout, quien disputará su primera edición del torneo.

El outfielder de Los Ángeles Angels habló vía Zoom con varios miembros de la presa sobre lo que espera para el venidero torneo representando a su país. “Hay una sola cosa en nuestras mentes y es ganarlo todo. Otra cosa sería un fracaso”, comentó el derecho.

Trout no pudo estar en el título obtenido por el conjunto de las barras y las estrellas en 2017 y actualmente lamenta no haber sido parte de ese plantel, “cuando estaban ahí haciendo las jugadas y ganando, me arrepentí. Debí haber estado allí también. Quería hacerlo, pero después no. Estaba como en el medio, pero sí quería ser parte”, destacó.

El equipo americano lleva un plantel de lujo con nombres como Pete Alonso, Nolan Arenado, Paul Goldschmidt, Trevor Story, Mookie Betts o Bryce Harper; lo que los hace los claros favoritos a llevarse por segunda vez el trofeo.

Los estadounidenses se ubican en el grupo C del certamen y tendrán su debut contra Gran Bretaña el 11 de marzo; el resto del pool está conformado por México, Canadá y Colombia.

