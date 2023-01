Yanet García deja a la vista parte de su retaguardia usando sexy atuendo al estilo de RBD

No es la primera vez, y seguro no será la última, que la sexy Yanet García sorprende con un look como el que mostró hace unas horas en Instagram donde se le puede ver con una vestimenta sensual muy al estilo de la que usaban Anahí, Dulce María y Maite Perroni en la telenovela RBD.

En una foto y un video que la llamada “Chica del clima” subió a su cuenta oficial, aparece usando botas altas negras, camisa blanca con corbata roja, y una minifalda que llamó la atención de sus casi 15 millones de admiradores debido a que le prenda deja a la vista parte de su retaguardia.

“Si soy RBD @rbd_musica 🫶🏻♥️”, es el breve texto que se lee al pie del clip de la regiomontana que ha generado miles de visualizaciones y toda clase de buenos comentarios.

“¡Dios mío! que sexy se ve Yanet García vestida de colegiala ❤️”, “La rebelde más guapa del mundo 😍” y “Que bien te queda esa faldita 🔥”, son algunos de los piropos que le escribieron a la curvilínea.

Aquí te dejamos las publicaciones de Yanet García para que las disfrutes.

