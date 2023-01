Fanáticos de Dallas Cowboys protagonizaron salvaje golpiza luego de la eliminación de su equipo en la NFL [Videos]

Los Dallas Cowboys cayeron eliminados de los playoffs de la NFL este domingo, tras caer ante 19-12 San Francisco 49ers, pero más allá de la caída de los comandados por Dak Prescott lo que llamó la atención fueron las impresionantes golpizas que ocurrieron en el estadio AT&T.

Apenas instantes después que se confirmara la derrota de Dallas, un fanático con la camiseta del jugador CeeDee Lamb terminó golpeando a otro que vestía ropa de Ezekiel Elliott y ahí estalló la lluvia de puñetazos.

En los videos difundidos en redes sociales se ve como luego del combate del dúo inicial poco a poco se van metiendo otras personas en la golpiza que incluyó hasta patadas al rostro de una de las víctimas.

Fights breakout at AT&T Stadium tonight pic.twitter.com/cmQu6kreJ7 — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) January 23, 2023

Tras unos minutos de mucha tensión se dispersaron las personas involucradas, pero de manera increíble estalló otra trifulca en una zona alterna del estadio.

En ella el personal de seguridad local intentó separar a una serie de fanáticos que se encontraban persiguiéndose unos a otros de manera violenta. Fist are flying in Dallas right now pic.twitter.com/9y5MXF84Ao— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) January 23, 2023

A pesar de los hechos y según fuentes de TMZ Sports el Departamento de Policía de Arlington no realizó ningún arresto.

