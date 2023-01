Mbappé imitó el gesto del Dibu Martínez llevándose un trofeo a su parte íntima

Una vez definida la final del Mundial Qatar 2022 se dio una de las imágenes más polémicas del torneo cuando el portero de Argentina, Dibu Martínez, celebró el haber ganado el Guante de Oro llevándose el trofeo a su parte íntima.

La imagen dio la vuelta al mundo y generó el repudio de gran parte de la ciudadanía francesa. Asimismo, la FIFA inició una investigación a la selección de Argentina por las celebraciones tras ganar la Copa del Mundo, incluyendo la de Martínez.

Pero tal parece que el jugador del París Saint-Germain, Kylian Mbapppé, se ha tomado todo con gracia. Y es que una cámara aficionada captó el momento en que La Tortuga salía del Centro de Entrenamientos del PSG cuando de un momento a otro, se llevó a su parte íntima el trofeo que le había otorgado una conocida marca de cervezas, señaló infobae.

Entre los festejos más polémicos protagonizados por varios jugadores de la selección argentina, se encuentra el cántico que hicieron en los vestíbulos del Estadio Lusail: “un minuto de silencio… por Mbappé que está muerto”.

Por su parte, Mbappé reaccionó a las burlas del jugador sudamericano con las siguientes palabras: “No es mi problema. No pierdo energía en cosas que no tienen importancia“.

