Arrestan a presunto pistolero del tiroteo en Iowa que dejó a dos estudiantes muertos y varios heridos

Un sujeto fue detenido y acusado de homicidio tras un tiroteo en un programa educativo para jóvenes en riesgo en Des Moines, Iowa, dejando a dos alumnos muertos y al fundador del programa en estado crítico, informaron las autoridades.

El lunes a las 12:53 aproximadamente, la policía y los bomberos respondieron a una llamada sobre una balacera en 455 SW 5th Street, en la organización sin fines de lucro Starts Right Here, explicaron los funcionarios en un comunicado de prensa.

Asimismo, hallaron a las víctimas del tiroteo, que fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Hasta el momento no se ha revelado el nombre de las personas que perdieron la vida.

El sospechoso identificado como Preston Walls, de 18 años de edad, fue acusado de dos cargos de homicidio en primer grado, intento de homicidio y participación en pandillas criminales, dio a conocer la policía de Des Moines.

“Walls, y ambas víctimas fallecidas, son pandilleros conocidos, pertenecientes a pandillas opuestas, y la evidencia indica que estos delitos se cometieron como resultado de una disputa entre pandillas en curso”, dijo el comunicado de prensa actualizado. La policía de Des Moines no proporcionó más detalles que describan estos reclamos.

Los agentes dijeron que el pistolero cortó un monitor de tobillo con GPS ordenado por un tribunal 16 minutos antes del tiroteo.

En este sentido, los oficiales no han identificado a la persona herida, pero el alcalde de Des Moines, Frank Cownie, manifestó que era el presidente del programa Starts Right Here y artista de R&B hip hop, Will Holmes, mejor conocido como “Will Keeps”. Añadieron que el hombre estaba en estado de gravedad.

El hecho se desarrolló luego de que Walls, quien empuñaba una pistola 9 mm con cargador extendido “ingresó a un área común donde se encontraban las tres víctimas”, de acuerdo con el comunicado de la policía.

Holmes “intentó escoltar a Walls fuera del área. Walls se apartó de Holmes, sacó la pistola y comenzó a disparar a las dos víctimas adolescentes. Holmes estaba parado cerca y también recibió un disparo. Walls luego huyó de la escena a pie”, según el comunicado de prensa.

Las autoridades obtuvieron una descripción del automóvil vinculado con el crimen y realizó una parada de tránsito de 20 minutos tras el tiroteo, a dos millas de distancia, expresó Paul Parizek, sargento de la policía en una rueda de prensa.

Dos personas se habrían quedado dentro del vehículo y una huyó corriendo, informó Parizek. Los funcionarios hallaron a Walls con la ayuda de un perro rastreador, señaló.

La policía indicó que encontraron una pistola 9mm cerca. “El cargador de municiones en la pistola tiene una capacidad de 31 rondas y contenía tres”, según el comunicado.

Dos sospechosos se encuentran bajo custodia mientras los detectives realizan las averiguaciones correspondientes al caso.

