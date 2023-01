Audiencia de ‘La Casa de los Famosos 3’ querían que eliminaran a Liliana Rodríguez y no a Jonathan Islas

La venezolana Liliana Rodríguez, Juan Rivera y Jonathan Islas fueron los nominados de la semana y en los votos de la audiencia quedó la responsabilidad de salvar a aquella personalidad de ‘La Casa de los Famosos 3′ que más desearan seguir viendo a través de las pantallas de Telemundo. Por ello, tomaron la determinación de no prestarle su apoyo al mexicano que el pasado lunes tuvo que tomar sus cosas e irse.

Sin embargo, antes de revelar los resultados, el nombre de la hija de José Luis Rodríguez y el hermano de Jenni Rivera eran los que lideraban las encuestas realizadas en las redes sociales para abandonar el set, aunque al final todo terminó dando un giro inesperado para ambos.

Los comentarios en la publicación original de Telemundo en Instagram no se hicieron esperar, debido a que muchos usuarios explicaron que desde su percepción Rodríguez era la que tenía que haber abandonado el espacio que tienen habilitado para los famosos.

“La que tiene que salir es Liliana”, “Yo solo sé que Osmel debe quedar hasta el final”, “No quería que saliera Jonathan, era Liliana la que tenía que irse”, “Liliana pedante debía salir, este chico es educado”, “El que tiene que salir es Juan por llorón”, “Yo estoy muy sorprendida que se quedara Liliana”, “Pues yo voté por Jonathan y me gustaba ver el programa pero ya no lo veré más”, “Esa no fue la decisión del público. Era Liliana la vulgar la que debía irse”, fueron algunas de las expresiones que se registraron.

Fanáticos de Liliana Rodríguez manifestaron su apoyo

La cantante y actriz Liliana Rodríguez vivió varios días de tensión luego de haber sido una de las nominadas, pues sus fanáticos llegaron a pensar que pudo haber sido la primera eliminada de esta temporada. Tras conocer la decisión, muchos usuarios de la red social de la camarita expresaron su alegría al ver que sigue ahí.

“Liliana tiene mucha que dar. Es chévere y da contenido y Juan sorprendió, también tiene que dar”, “Vamos Liliana, qué bueno”, “Qué chulo, me encantó que se quedara Juan y Liliana, son bien divertidos”, “Liliana aporta mucho, habla bonito, su vibra es buena”, “Qué bueno que sigue Liliana”, “No sé qué tienen contra la venezolana, menos mal no la sacaron”, “Vamos Liliana, fuiste la que más votos tenías”, escribieron en el post.

