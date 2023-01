Arturo Carmona rompe en llanto tras despedirse de su hija por su ingreso a ‘La Casa de los Famosos 3’

El actor Arturo Carmona el pasado martes llegó muy bien acompañado a la alfombra roja de ‘La Casa de los Famosos‘ en su tercera temporada, pues decidió hacerlo junto a su hija, con quien además se ve que existe un gran vínculo amoroso. Por ello, el mexicano se mostró nostálgico tras saber que por tiempo indefinido no podrá estar junto a su hija.

“Siempre me conmueve referirme a mi hija, despedirnos aunque sea por un momento. Sabe que todo lo hago por ella, sabe que siempre lo que hago o dejo de hacer es pensando en mi hija y siempre quiero que esté orgulloso de su papá”, explicó el también presentador segundos antes de ingresar a ‘LCDLF3’.

Los comentarios no se hicieron esperar, y es que los usuarios de la red social de la camarita no dudaron en manifestar su opinión luego de ver a Carmona despedirse de su hija, a quien no sabe por cuánto tiempo deberá dejar de verla.

Sin embargo, hubo una seguidora que vio ese hecho como algo exagerado de su parte, así como realmente se desconoce las semanas que estará dentro de la casa con el resto de sus compañeros, considerando que la audiencia tiene el poder de elegir a las personas que se quedan y las que se van.

Además, otra de las impresiones que más resaltó fue el parecido que tiene la hija del actor con su madre. Por ello, algunos hasta se confundieron en las imágenes que fueron difundidas por Telemundo.

“Qué hermosura de relación. Arturo y Alicia si que hicieron bien las cosas”, “Mi apoyo total para Arturo Carmona”, “Ni que fuese el último día de su vida, solo estará guardado hasta que la gente guste y quiera”, “Wao, es igualita a su madre”, “Qué hermoso, se le salieron las lágrimas”, “Por un momento pensé que era la mamá, woow qué hermosa es”, “Ella es idéntica a la mamá”, “Dice que no la verá en mucho tiempo, tal vez sea una semana y él cree que en mucho tiempo”, “Ay, no manches. Si quiere que la hija esté orgulloso de él no hubiese entrado a la casa de los famosos”, fueron algunas de las reacciones que generó el post.

