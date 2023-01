Ronald Acuña Jr. arremetió de nuevo contra MLB: “Sigo lidiando con mi permiso para el Clásico Mundial de Béisbol, yo quiero jugar con Venezuela”

Hace unas semanas el venezolano Ronald Acula Jr. publicó en sus redes sociales una queja hacía Major League Baseball, quienes son los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol, por no dar permiso al outfielder de los Atlanta Brave de representar a su país en el torneo.

“Tengo una duda, yo como venezolano quiero jugar y representar a mi país en el WBC. Si la MLB es el organizador del evento ¿por qué unos peloteros tienen permiso y otros no? (yo soy uno)” publicó en aquella oportunidad Acuña.

El pelotero de 25 años se encuentra actualmente jugando en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con Tiburones de La Guaira, disputando la gran final y al preguntarle por su participación en la Serie del Caribe, comentó no tener certeza y aprovechó para volver a quejarse con MLB por no tener permiso para disputar el Clásico.

“No he preguntado por el permiso de la Serie del Caribe, vengo lidiando con el del Clásico que la gente piensa que no quiero jugar, yo quiero representar a mi país, pero esa decisión no la tomo yo.”, lanzó el oriundo de La Guaira.

Venezuela debutará en el Clásico Mundial el 11 de marzo, por ahora Ronald Acuña Jr. no tiene permiso por parte de Atlanta para vestir el uniforme de su país, sin embargo no está del todo descartada su participación.

Los que si dirán presente para la Vinotinto serán Miguel Cabrera, José Altuve, Luis Arraez y Salvador Pérez. Por otro lado Wilson Contreras decidió no ir para acoplarse mejor desde el inicio a su nuevo equipo San Louis Cardinals.

