Verdad o reto en La Casa de los Famosos 3: Así empezó el beso de Aylín Mujica y Arturo Carmona

Ayer por la noche los habitantes decidieron ponerle “salsita” al ambiente de La Casa de los Famosos 3 y se pusieron a jugar “verdad o reto”. Ahí dijeron que los más sucios de la casa eran Pepe Garza y el Rey Grupero. Mucho de esto se dijo entre risas, pero algunos quedaron con un mal sabor de boca y hasta preocupados por cómo se podían tomar algunos comentarios realizados en este juego.

Más allá de las verdades lo que sí se puso bonito fueron los retos, que fueron desde tirarse a la piscina, tragarse un huevo crudo, hasta saborear una cucharada de mostaza.

Sin embargo, llegó el momento de los retos “interesantes” y estos tuvieron como protagonistas a Arturo Carmona y Aylín Mujica. El reto consistía en darse un beso en la boca y mientras muchos esperábamos con ansias este momento en el 24/7, la producción decidió que esto tendría censura, porque se verá hasta el día de hoy en la gala conducida por Héctor Sandarti y Jimena Gallego.

La gala de esta noche sin duda estará cargada de mucho drama tras la salida del primer eliminado de la noche y las sensaciones que su salida dejó en la casa. Y es que aún cuando muchos festejaron el regreso de Juan Rivera al reality, muchos dentro de la casa esperaban la llegada de Jonathan Islas y no la de Liliana Rodríguez. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Rey Grupero es uno de los que más molesto se mostró ante el regreso de Liliana Rodríguez. Es más, parece que la hija de “El Puma” es la persona que él quiere que vuelva al SUM y salga de la casa. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

Empezó el drama: Rey Grupero no celebra el regreso de Liliana Rodríguez a La Casa de los Famosos 3

Audiencia de ‘La Casa de los Famosos 3’ querían que eliminaran a Liliana Rodríguez y no a Jonathan Islas

Audiencia de ‘La Casa de los Famosos 3’ critica a Laura Bozzo como panelista y le dicen: “No la soporto”