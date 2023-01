Empezó el drama: Rey Grupero no celebra el regreso de Liliana Rodríguez a La Casa de los Famosos 3

Juan Rivera y Liliana Rodríguez regresaron a La Casa de los Famosos 3. Jonathan Islas es el primer eliminado del reality de Telemundo. Por otra parte, vale decir que en la casa el hecho de que Juan volvieran del ZUM generó una ola de felicidad en los habitantes. Rey Grupero, José, Aristeo, Arturo Carmona y hasta el “Zar de la Belleza” salieron a su encuentro para darle tremendo abrazo. Así mismo reaccionaron las mujeres, entre aplausos, gritos y risas recibieron al hermano de Jenni Rivera.

Juan, “El Ratón”, está recibiendo una gran cantidad de apoyo por parte del público televidente que no se pierde ni las galas y muchos el 24/7. “La Ratonera”, nombre adjudicado a su grupo fans, está muy bien posicionado. Este miembro de la dinastía Rivera les está ayudando, también, ya que gracias a su personalidad honesta su carisma se ha vuelto completamente arrollador dentro del show. Además, dentro de la casa no se la pasa sólo haciendo ejercicio, Juan hace limpieza y hasta cocina. Incluso lava platos, que tanto asco le da. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Es importante decir que Juan se lleva muy bien con todos dentro de la casa, incluso con Liliana Rodríguez que no es del todo apreciada en este show. La hija del Puma fue quien motivó a Juan a seguir con una actitud diferente dentro del programa. Pero, uno de los grandes amigos de Juan en el show, Rey Grupero quien demostró su cariño y apoyo hacía éste cuando lo vio salir del ZUM, no simpatiza con la actriz y conductora de televisión. Cuando éste la vio salir del ZUM, definitivamente no celebró para nada su retorno a la competencia y se alejó de los abrazos que muchos sí le dieron a Liliana. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

El drama ya está servio en la mesa de La Casa de los Famosos y parece que Rey Grupero, es al día de hoy quien está dictando, más o menos, por donde van los votos que se lanzarán en esta semana.

