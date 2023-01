Paty Navidad habla de su apariencia física: “No estoy flaca, no estoy bella”

La actriz Paty Navidad es una de las participantes que integra ‘La Casa de los Famosos’ durante esta tercera temporada, y desde que permanece encerrada en las instalaciones ha dado mucha tela para cortar tras los temas que ha mencionado que le encantan.

Sin embargo, la también cantante mexicana expresó lo que siente en esta etapa de su vida sobre su aspecto físico, sin duda, generó gran controversia en quienes siguen su carrera artística, pues muchos están al tanto de los comentarios negativos que Niurka Marcos realizó en su contra, mientras que ella por obvias razones las desconoce.

“Soy actriz, no estoy flaca, no estoy bella, pero soy talentosa y me considero un buen ser humano“, dijo en ‘LCDLF3’.

Navidad de 49 años en los últimos meses ha tenido un notorio incremento de libras que se deben a un problema de salud, y es que reveló que se trata de inconvenientes con la tiroides, pese a ello, no le quita el mérito de ser un ser humano con talento en aquello que se propone.

“Perdón, pero me da mucha tristeza que la gente solo se concentre en un físico externo y lo que yo he logrado no ha sido por bella sino por talentosa”, añadió en el reality show más famoso de habla hispana del momento.

La concursante reveló que para ella es muy incómoda esa situación donde lo único que hacen es hablar de los cuerpos ajenos, mientras que considera que hay cualidades en las que se pueden enfocar y consiste en ir más allá de la belleza.

Niurka Marcos ataca a Paty Navidad

La vedette Niurka Marcos fue una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos’ durante la segunda temporada, y en su más reciente encuentro con los medios de comunicación se atrevió a hablar del físico de Navidad.

“Paty tan bella, ¿Se acuerda? ¡Ay cómo ha engordado! No ma… qué feo cuerpo tiene ahorita. La fealdad no es una enfermedad, es un estado natural. Ella era bella, estaba bella, se cuidaba”, dijo frente a la prensa.

