Belinda “amenaza” en Instagram a quienes sigan inventando chismes de ella

Medios mexicanos insisten en que Belinda tiene un nuevo amor. Hablan de un beso y de una presentación oficial. La cantante y actriz parece estar al corriente con todo lo que se dice de ella y aunque podría estárselo tomando a broma, muchos dicen que entre chiste y chiste se dice la verdad. Por eso es que su última advertencia en Instagram no ha pasado desapercibida.

La ex de Christian Nodal ha dicho: “Si siguen inventando chismes de Beli me les voy a aparecer en la noche. Hablo en serio, no es broma”. Junto a estas palabras dejó ver la imagen de un muñeco de la famosa serie de terror “Chucky”.

Les podemos confirmar que el famoso empresario que se supone dicen es el nuevo amor de Belinda es Gonzalo Hevia Baillères, un hombre de éxito empresarial que proviene de una familia muy poderosa en el país azteca.

Ahora, el nombre de Nodal también vuelve a saltar porque hace un par de minutos éste lanzó una nueva canción la cual interpretó junto a Tini. Esta lleva por nombre: “Por el resto de tu vida”. En un principio se creía que el tema iba a cantarlo con Belinda, pero la relación llegó a su final y esto nunca pasó.

