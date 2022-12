Yailin, esposa de Anuel, revela el secreto de su embarazo: una botella mágica la ayudó

Yailin ‘la más viral’ reveló a través de un video que una botella la ayudó con su embarazo. La cantante dominicana y esposa de Anuel publicó el clip en las historias de su cuenta de Instagram e hizo el anuncio.

“Me habían dicho que los resultados de esta botella eran excelentes, eran seguros, entonces yo pedí la mía… Sí usted está pasando por un proceso que nunca ha salido embarazada y su pareja con ansias le pide ese bebe le recomiendo que vayan a botella mi luz y pida la de usted… Si yo la pedí ¿por qué tú no puedes pedir la tuya?”, dijo la intérprete mientras estaba sentada junto a una mesa con la botella ‘mágica’.

La cantante dominicana anunció su embarazo hace un par de semanas cuando tuvo la revelación de sexo y se conoció que será una niña. Las imágenes fueron publicadas por ella y por su esposo, Anuel, a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, dijo la mujer al mostrar parte de lo que fue la fiesta junto a personas cercanas.

Los seguidores de Yailin llevaban ya tiempo rumoreando que la cantante estaba esperando un bebé. Ellos aseguraron que la cantante estaba embarazada pues ya no se mostraba a cuerpo completo y solo salía enseñando su rostro.

“¿Y cuándo nace el bebé?”, “Mami pero muestra tu pancita no tengas vergüenza”, “Como andamos embarazados ahora grabaremos de la cabeza para arriba”, “Esta tipa está embarazada, no sé qué oculta, ya ganó la lotto con Anuel”, “¿Cuánto tiempo llevas de embarazo? Ahora nunca enseña pabajo”, “¿Y la panza cómo va?”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron previamente en sus fotos.

