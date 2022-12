Critican a Anuel y Yailin por bailar reggaetón: les dicen que son vulgares

Un video de Anuel y Yailin, quien está embarazada, bailando reggaetón causó sensación en las redes sociales. La pareja del mundo de la música fue duramente criticada debido al baile que realizaron en lo que sería la grabación de un nuevo video musical.

En el clip que se viralizó en redes sociales se le ve a la dominicana bailando de espaldas al cuerpo de Anuel, quien también se mueve al ritmo de la música. Mientras ellos bailaban, el público presente en el lugar daba fuertes gritos de euforia por el momento.

Los comentarios en Instagram no se hicieron esperar. A la pareja hasta le dijeron que son vulgares. Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a los intérpretes:

“Terrible y muy ordinario esta forma de bailar. Eso señores no es baile”, “La vulgaridad en persona”, “Hagan ese baile o como se llame en privado porque en público es vulgar”, “Esto no es baile” y “Horrible” son algunos de esos mensajes que le dejaron a la pareja de esposos.

Anuel y Yailin hace algunas semanas anunciaron que serán padres de una niña. El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de ambos al celebrar una fiesta en la que se anunció el sexo del bebé que viene en camino.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, dijo Yailin al hacer el anuncio de su embarazo en Instagram junto al video donde se entera que está esperando una niña.

