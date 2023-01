Yailin, esposa de Anuel, enciende las alarmas y dicen que su embarazo se complicó

Una imagen de Yailin recibiendo tratamiento médico a través de las vías causó preocupación por la cantante y bailarina dominicana que está embarazada. Los rumores indican que la artista habría dado a luz de manera prematura a su primera hija con Anuel.

La misma Yailin fue quien mostró la imagen en la que aparece acariciando su pancita mientras recibe el tratamiento acostada en una cama.

Hasta los momentos no hay una versión oficial de lo que sucedió con la artista dominicana, quien hace unos meses junto a Anuel anunció su embarazo a través de las redes sociales luego de una fiesta con familiares y amigos cercanos. En ese festejo la pareja conoció que están a la espera de una niña que llevará por nombre Cattleya.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, dijo la dominicana tras hacer el anuncio en su cuenta de Instagram.

Previo al anuncio los fanáticos de Yailin ya sospechaban que la dominicana estaba embarazada, pues no mostraba más su barriga en las fotos y solo aparecia su rostro.

“¿Y cuándo nace el bebé?”, “Mami pero muestra tu pancita no tengas vergüenza”, “Como andamos embarazados ahora grabaremos de la cabeza para arriba”, “Esta tipa está embarazada, no sé qué oculta, ya ganó la lotto con Anuel”, “¿Cuánto tiempo llevas de embarazo? Ahora nunca enseña pabajo”, “¿Y la panza cómo va?”, le llegaron a decir previamente.

